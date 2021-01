Proseguono a Boston le riprese di, il nuovo film di Adam McKay con Jennifer Lawrence, Cate Blanchett e Leonardo DiCaprio.

Della pellicola abbiamo avuto già un piccolo assaggio nel trailer sui film Netflix in arrivo quest’anno, ma intanto possiamo ammirare una serie di nuovi scatti rubati dal set su Just Jared.

📸 Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio y Cate Blanchett en en set de #DontLookUp hoy en Boston 💕 pic.twitter.com/FBLPZnzGds — Jennifer Lawrence ARG (@JLawrenceARG) January 20, 2021

La commedia segue la storia di due astronomi di basso livello che iniziano un tour stampa per avvisare l’umanità dell’imminente arrivo di un asteroide che distruggerà la Terra.

Le riprese di Don’t Look Up dovevano cominciare ad aprile 2020 ma sono slittate a fine anno a causa dell’emergenza Coronavirus. Il maggior tempo a disposizione ha dato la possibilità a McKay di convincere DiCaprio a far parte del film (c’era qualche problema con le riprese di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese).

McKay ha scritto la sceneggiatura e figurerà come produttore con la sua casa di produzione Hyperobject Industries con Kevin Messick. Il regista lo ricordiamo, ha diretto La grande scommessa e Vice – L’uomo nell’ombra, entrambe pellicole che si sono distinte agli Oscar.

Nel cast troviamo Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan e Tomer Sisley.