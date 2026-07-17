Dopo il flop, questo film su Prime Video con Jake Gyllenhaal torna virale (per merito di Conor McGregor)

Pubblicazione: 17 luglio alle 20:00

Due anni dopo la sua uscita, Road House sta vivendo una seconda giovinezza sulle piattaforme streaming. Il remake del cult degli anni Ottanta con Patrick Swayze, questa volta interpretato da Jake Gyllenhaal, è tornato prepotentemente virale ed è nella top 5 di Prime Video negli Stati Uniti, posizionandosi al quinto posto della classifica giornaliera del 14 luglio 2026. Un risultato sorprendente per un film che all'epoca della sua release aveva diviso critica e pubblico, raccogliendo recensioni tiepide e un interesse che sembrava destinato a spegnersi rapidamente. Ma cosa ha scatenato questo improvviso ritorno di fiamma? La risposta arriva direttamente dall'ottagono.

, nel quale il fighter irlandese interpreta uno dei ruoli principali. L'evento sportivo si è concluso in modo drammatico e anticlimactico:contro Max Holloway, costringendo l'arbitro a fermare il match dopo appena 1 minuto e 9 secondi con un TKO tecnico. Per i fan che attendevano con trepidazione questo ritorno sul ring e che si sono ritrovati con un incontro durato meno di quanto serve per preparare un caffè, Road House rappresenta una consolazione appetibile., senza infortuni che interrompano bruscamente lo spettacolo, in una performance cinematografica che aveva già fatto discutere al momento dell'uscita.a. Jake Gyllenhaal interpreta Dalton, un ex-fighter UFC che accetta un lavoro come buttafuori in un roadhouse nelle Florida Keys. Doug Liman, regista noto per Edge of Tomorrow e la saga di Bourne, dirige un cast che include anche Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams e il rapper Post Malone, qui accreditato con il suo vero nome Austin Post.per un attore che ha costruito la sua reputazione su ruoli drammatici complessi.

Dopo il suo debutto in Donnie Darko nel 2001 e la nomination agli Oscar per Brokeback Mountain nel 2005, Gyllenhaal ha dimostrato una versatilità impressionante, passando dal dramma militare di Jarhead all'intensità psicologica di Nightcrawler, fino alla trasformazione fisica richiesta da Southpaw. Negli ultimi anni, ha abbracciato il thriller d'azione con progetti come The Guilty e Ambulance di Michael Bay, preparando il terreno per un ruolo fisicamente impegnativo come quello di Road House. Su Rotten Tomatoes, il film ha raccolto un 59% dalla critica e un più severo 52% dal pubblico. I recensori professionisti hanno apprezzato il tentativo di modernizzare il cult classico, riconoscendo la scelta di privilegiare l'azione pura e l'adrenalina rispetto a una narrazione complessa.

Il pubblico, invece, si è dimostrato più scettico, trovando il film occasionalmente divertente nella sua assurdità ma più spesso deludente per performance discontinue e una trama sopra le righe che non sempre funziona. Eppure, eccoci qui. Due anni dopo, Road House si trova a competere con titoli di primo piano.all'epoca dell'uscita.che aveva fatto discutere sul suo futuro come attore cinematografico. La sua partecipazione rappresentava una scommessa per Amazon Studios e per il regista Liman:, aggiungendo credibilità alle scene d'azione ma rischiando anche di esporre eventuali limiti recitative. Il remake di Road House si inserisce in una tendenza più ampia di Hollywood:

Non sempre queste operazioni funzionano. Il rischio è quello di snaturare ciò che rendeva speciale l'originale, perdendo sia i fan nostalgici che i nuovi spettatori. Il Road House originale con Patrick Swayze aveva un fascino particolare, un mix di azione coreografata, filosofia zen da bar e un carisma unico del protagonista che lo ha trasformato in un cult nonostante recensioni tutt'altro che entusiastiche anche all'epoca. La versione del 2024 cerca di replicare quella formula sostituendo il carisma anni Ottanta di Swayze con l'intensità contemporanea di Gyllenhaal, e aggiungendo la presenza di veri combattenti come McGregor per aumentare l'autenticità. Il risultato, come dimostrano le recensioni miste, divide. Ma forse è proprio questa divisione, questa capacità di non lasciare indifferenti, che contribuisce alla sua resilienza sulle piattaforme streaming.



