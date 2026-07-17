Hannah Waddingham e Octavia Spencer in fuga: la serie action Prime Video che ha conquistato la critica

Pubblicazione: 17 luglio alle 14:00

Prime Video continua a consolidare la sua reputazione nel territorio delle serie action con un nuovo titolo che ha fatto breccia nel cuore della critica ancora prima del suo debutto ufficiale. Ride or Die - Corri o muori, la serie che vede protagoniste Hannah Waddingham e Octavia Spencer, ha conquistato un perfetto 100% su Rotten Tomatoes, un traguardo raramente raggiunto nel competitivo panorama dello streaming contemporaneo.



La trama di Ride or Die gioca su un equilibrio delicato tra azione adrenalinica e commedia, con una robusta componente emotiva al centro. Hannah Waddingham, nota al grande pubblico per il suo ruolo in Ted Lasso, interpreta Judith Burton, un'assassina professionista che si ritrova costretta a fuggire insieme alla sua migliore amica di vent'anni, Debbie Claybourne, interpretata da Octavia Spencer.

Il problema è che Debbie non ha mai saputo la verità sul lavoro di Judith, e questa rivelazione mette alla prova non solo la loro amicizia, ma anche le loro possibilità di sopravvivenza mentre un nemico pericoloso le bracca. La forza della serie, come evidenziato dalle recensioni, risiede proprio nel rapporto tra le due protagoniste. Per entrambe le attrici, Ride or Die rappresenta un territorio relativamente inesplorato. Come ha dichiarato Octavia Spencer in un'intervista, la serie costituisce una "completa partenza" sia per lei che per Waddingham.

Nonostante entrambe abbiano partecipato a progetti action – Waddingham in The Fall Guy e Mission: Impossible – The Final Reckoning, Spencer in Snowpiercer – raramente si sono trovate al centro dell'azione fisica con ruoli così intensi dal punto di vista fisico. L'approccio di Prime Video alle serie action si conferma vincente. Con Reacher rinnovato fino alla quinta stagione, Invincible confermato fino alla sesta, e Mr. & Mrs. Smith in arrivo con una seconda stagione, la piattaforma ha costruito un ecosistema di titoli che continuano a generare interesse e, soprattutto, a espandersi.

Con un mix di action, commedia e cuore emotivo, sostenuto da due attrici al culmine del loro talento e da una produzione che non ha badato a spese,. Resta da vedere se riuscirà a mantenere l'equilibrio delicato tra intrattenimento puro e sostanza narrativa, tra spettacolo e profondità, che sembra promettere. Ma una cosa è certa: