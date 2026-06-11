Dopo il successo di Intervista col vampiro, sembrano esserci basi solide per nuovi spin-off della serie

Pubblicazione: 11 giugno alle 20:03

Sei anni fa, AMC Networks ha scommesso forte sull'universo narrativo di Anne Rice, acquisendo i diritti per adattare le sue monumentali saghe fantasy, tra cui The Vampire Chronicles e Lives of the Mayfair Witches. Da allora, il cosiddetto Immortal Universe ha preso forma sul piccolo schermo con risultati alterni, ma con una certezza: l'espansione è tutt'altro che conclusa.



Intervista col vampiro, debuttato nel 2022, ha stabilito un livello qualitativo che ha conquistato critica e pubblico, diventando immediatamente il fiore all'occhiello della strategia AMC. La serie ha dimostrato che le storie vampiresche di Rice potevano non solo sopravvivere al passaggio dalla pagina allo schermo, ma prosperare, trovando una nuova generazione di appassionati senza tradire l'essenza gotica e sensuale dell'opera originale.

Non tutti gli esperimenti, però, hanno avuto lo stesso destino fortunato. The Talamasca: The Secret Order, spin-off incentrato sull'antica organizzazione che studia fenomeni paranormali presente in molti romanzi di Rice, è riuscito a produrre una sola stagione prima di essere cancellato. La notizia ha deluso i fan che speravano di esplorare più a fondo questa società segreta, elemento connettivo tra le varie saghe dell'autrice.

Il network, però, ha dimostrato fiducia nel progetto originale: Intervista col vampiro è già stata rinnovata per una terza stagione, con il lancio attiguo di un nuovo singolo rock di Lestat. Questo rinnovo suggerisce che AMC considera le streghe Mayfair un tassello fondamentale del proprio universo soprannaturale, con potenziale ancora da esprimere pienamente.



L'ampiezza e la ricchezza dell'opera di Anne Rice offrono ancora innumerevoli strade narrative da percorrere. Le Cronache dei Vampiri comprendono tredici romanzi principali, mentre la saga delle streghe Mayfair ne conta tre, senza contare le opere collaterali e i crossover. Ogni volume introduce personaggi complessi, ambientazioni storiche stratificate e tematiche esistenziali che si prestano perfettamente all'adattamento seriale.



La domanda che circola tra gli appassionati è quindi legittima: ci saranno altri spin-off oltre a quelli già realizzati? Le possibilità narrative sono praticamente illimitate. Si potrebbe approfondire la storia di vampiri iconici come Armand o Marius, esplorare le origini mitologiche della Regina Akasha, o seguire altre linee temporali delle famiglie di streghe collegate ai Mayfair.

L'approccio di AMC sembra equilibrato: costruire un universo condiviso senza forzare connessioni artificiose, permettendo a ogni serie di respirare con la propria identità, pur mantenendo quel filo rosso che unisce tutte le creazioni di Rice. Il successo di Intervista col vampiro ha dimostrato che esiste un pubblico bramoso di queste storie, purché vengano trattate con rispetto e ambizione produttiva.



La strategia del network sembra essere quella di consolidare i successi, imparare dagli insuccessi, e continuare a esplorare questo ricchissimo materiale di partenza. Con Mayfair Witches che si prepara alla terza stagione e Intervista col vampiro che mantiene alta l'attenzione del pubblico, le fondamenta per ulteriori espansioni appaiono solide.