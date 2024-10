Dopo Venom 3, Knull tornerà sul grande schermo? Per la regista "un solo film non gli renderebbe giustizia"

Venom 3 Venom: The Last Dance), terzo film della saga Sony / Marvel da fine mese al cinema (guarda il trailer), introduce come villain Knull, il dio simbionti creato nel 2013 da Donny Cates e da Ryan Stegman (leggi il nostro speciale).

Siamo in territorio spoiler e speriamo che parte del divertimento nel guardare questo film consista nel non sapere cosa succederà, ma sappiamo bene quanto Knull sia importante per i fan, quindi proprio come abbiamo gettato le basi per Venom, speriamo di fare lo stesso per Knull: è troppo potente per essere introdotto e poi scomparire.