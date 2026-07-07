Dov'è finito il fratello di Enola? L'assenza di Sam Claflin che nessuno ha spiegato

Pubblicazione: 07 luglio alle 12:12

Enola Holmes è tornata su Netflix con il terzo capitolo della saga, ma i fan più attenti avranno notato un’assenza importante: quella di Mycroft Holmes, il fratello maggiore di Sherlock ed Enola interpretato da Sam Claflin. Se la trama ruota attorno al rapimento di Sherlock poco prima del matrimonio della protagonista, la scomparsa di Mycroft dalla storia non passa certo inosservata.

Una scena di Enola Holmes (fonte: Netflix)

Millie Bobby Brown torna a vestire i panni della giovane detective , ormai pronta a sposare Tewkesbury, interpretato ancora una volta da Louis Partridge. Proprio alla vigilia delle nozze, però,, costringendo Enola a mettere da parte i preparativi per lanciarsi in una nuova indagine. Nel corso del film, tuttavia, dell’altro fratello non c’è alcuna traccia.

Fin dal primo Enola Holmes, distribuito su Netflix nel 2020, la protagonista è stata affiancata da un cast di primo livello. Helena Bonham Carter interpreta la madre Eudoria, Henry Cavill veste i panni di Sherlock Holmes e Sam Claflin quelli di Mycroft, il fratello maggiore della famiglia. Tuttavia, la sua presenza si è limitata al primo capitolo della saga.

A differenza di Sherlock, questa versione di Mycroft è caratterizzata da un atteggiamento particolarmente rigido nei confronti di Enola. La considera immatura, la tratta con severità e cerca continuamente di imporle le convenzioni della società vittoriana, entrando spesso in contrasto con il suo desiderio di indipendenza. Una caratterizzazione che lo ha reso uno dei personaggi meno apprezzati della saga, pur restando una figura centrale nelle dinamiche della famiglia Holmes.

Sam Claflin era già assente in Enola Holmes 2 a causa di impegni lavorativi che avevano reso impossibile il suo coinvolgimento. All’epoca il regista Harry Bradbeer aveva spiegato che si trattava semplicemente di un problema di calendario, aggiungendo che la produzione avrebbe voluto riportare Mycroft nei capitoli successivi se ne avesse avuto l’opportunità.

Una scena di Enola Holmes (fonte: Netflix)

Anche Enola Holmes 3, però, è stato realizzato senza di lui. Questa volta né Netflix né i produttori hanno fornito una spiegazione ufficiale, ma è probabile che la causa sia stata ancora una volta la fitta agenda dell’attore. Le riprese del film si sono infatti svolte nella primavera del 2025, periodo in cui Claflin era impegnato anche su altri set.

L’assenza risulta ancora più evidente perché il film non prova nemmeno a giustificarla all’interno della storia. Nessun personaggio cita Mycroft o spiega dove si trovi, come se il fratello maggiore di Enola e Sherlock fosse semplicemente scomparso dall’universo narrativo della saga.

Il dettaglio pesa ancora di più considerando che il film si apre con il matrimonio di Enola. È difficile immaginare che Mycroft, tradizionalmente il capo della famiglia Holmes, scelga di non partecipare alle nozze della sorella o che rimanga completamente estraneo al rapimento di Sherlock. Una possibile spiegazione potrebbe essere legata al suo ruolo di influente funzionario del governo britannico, che lo terrebbe lontano dalle vicende dei fratelli, ma si tratta soltanto di una teoria: il film non offre alcun elemento che la confermi.

Al momento, quindi, il motivo dell’assenza di Sam Claflin rimane un piccolo mistero. Né l’attore né Netflix hanno commentato ufficialmente la scelta, lasciando spazio alle speculazioni dei fan, che continuano a sperare di rivedere Mycroft in un eventuale quarto capitolo della saga.