Dylan O'Brien ricorda il suo provino per Frozen 2: "È stato davvero terribile"

Pubblicazione: 29 settembre alle 12:00

Dylan O'Brien, ospite del Late Night With Seth Meyers, ha ricordato quando ha sostenuto un provino per un ruolo in Frozen 2. L'attore sapeva di non essere in grado di cantare, ma ha deciso di provare comunque perché ha ammesso di non sentirsi "sempre un vero attore".

Questa povera donna. Ricordo, in realtà — questo è un dettaglio specifico — che mi ha chiesto, con difficoltà, se potevo arrivare al ritornello perché doveva vedere se avevo una certa estensione vocale.

O'Brien ha raccontato nello specifico cos'è successo davanti alla direttrice del casting:

O'Brien ha ammesso che se la stava cavando nella prima strofa, ma alla fine è "andato più in alto," su richiesta della donna, e ha confessato: "È stato davvero terribile".

Nonostante tutto, O'Brien ha spiegato che conserva un ricordo positivo dell'esperienza: "Onestamente ne ho solo un ricordo affettuoso", anche se non ha specificato per quale ruolo si fosse candidato.