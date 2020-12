Non era tanto un momento musical , quanto un momentoa tema Avengers quello previsto per la trasmissione per di fine anno in Cina.

In occasione del concerto Bilibili New Year’s Gala, è stata infatti trasmessa un’esibizione musicale a tema supereroi con un’orchestra che ha suonato il tema iconico degli Avengers composto da Alan Silvestri.

Nel corso dell’esibizione sono state svelate le silhouette dei sei Vendicatori originali, mentre su uno schermo sono apparsi i nomi dei prossimi film dei Marvel Studios: Black Widow, Gli Eterni e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Ciliegina sulla torta, il guanto di Thanos indossato dal conduttore.

Ecco il video:

Nel dare l’annuncio, qualche giorno fa, Kevin Feige aveva così commentato: