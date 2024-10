The Electric State: la trama e le prime foto del nuovo film dei fratelli Russo con Millie Bobby Brown e Chris Pratt

Pubblicazione: 02 ottobre alle 10:35

Il sito ufficiale di Netflix ha condiviso la trama ufficiale e le prime foto di The Electric State, nuovo film diretto da Anthony e Joe Russo (Avengers: Endgame, The Gray Man) in arrivo il prossimo anno, che vede come protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt. Ecco tutte le informazioni.

Tratto dalla graphic novel di Simon Stålenhag, The Electric State racconta la storia di Michelle (Brown), ragazza con un robot dolce ma misterioso. I due si uniscono a un eccentrico vagabondo (Pratt) e intraprendono un viaggio attraverso gli Stati Uniti per trovare il fratello minore di Michelle. Lungo la strada, devono attraversare il paesaggio elettrificato e retrofuturistico degli Stati Uniti. Nel mondo del film, durante gli anni '90 l'emergere dell'intelligenza artificiale robotica ha portato infatti a una grande guerra tra gli uomini e macchine. Anni dopo, si è instaurata una fragile pace, che potrebbe non durare a lungo.

“La storia ci sembrava una favola, di cui volevamo giocare con gli aspetti elementari”, spiega Anthony Russo.

“Siamo cresciuti con la fantascienza e fantasy”, aggiunge Joe. “E così i nostri cervelli sono sempre [lì]. Il nostro ethos creativo è sempre attratto da queste grandi idee fantastiche che possono presentare temi allo stesso tempo molto interessanti e divertenti”.

The Electric State, le prime foto

Oltre a quella che vedete nella parte superiore dell'articolo, ecco le altre immagini del film:

The Electric State, il cast

Il nutrito cast comprende anche Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Jason Alexander, Jenny Slate, Giancarlo Esposito e Woody Norman. A dare voce ai robot saranno invece Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox e Jenny Slate.