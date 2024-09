Elizabeth Olsen: "Servono sceneggiatori brillanti" per il ritorno di Scarlet Witch

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 18 settembre alle 08:47

Nel corso di una chiacchierata con Jimmy Kimmel, Elizabeth Olsen è tornata a parlare del suo futuro nell'Universo Cinemaografico Marvel dopo la morte di scarlet Witch in Doctor Strange nel multiverso della follia.

"Credo di sì, immagino che sia così" ha detto in riferimento alla sua morte nel film di Sam Raimi. "Sì, c'è stato un lampo di luce rossa di energia, credo di essere morta".

Desidererei tanto lasciare una finestra aperta [per il suo ritorno]. Mi sono divertita così tanto a girare questi film, vorrei trovare un modo intelligente per tornare dal mondo dei morti. Dobbiamo trovare gli sceneggiatori più brillanti per dare un senso a tutto. Sono aperta a sentire idee.

Ha poi aggiunto:

L'attrice di recente ha spiegato che tornerà a interpretare Wanda Maximoff a patto che il personaggio venga sfruttato a dovere.

Ricordiamo che il prossimo 19 settembre debutterà su Disney+ Agatha All Along, serie spin-off di Wandavision, che aveva visto proprio Olsen come co-protagonista. Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.