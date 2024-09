Emily in Paris 4 affronta una critica rivolta spesso alla serie Netflix

Pubblicazione: 18 settembre alle 17:03

Nella parte 2 della stagione 4 di Emily in Paris c'è una scena che sembra sia stata ideata per affrontare una delle critiche ricorrenti rivolte alla serie con protagonista Lily Collins.

Un elemento inspiegabile nella trama

In tanti si chiedono infatti il motivo per cui Emily Cooper non ha ancora imparato il francese, pur vivendo da tempo a Parigi e avendo anche una relazione con Gabriel.

Nelle stagioni precedenti la protagonista viene mostrata mentre segue delle lezioni di francese, dove incontra anche Alfie, e gli spettatori si aspettavano che ormai sia in grado di sostenere una conversazione, soprattutto tenendo conto del fatto che ormai vive all'estero da oltre un anno e che frequenta, nella vita personale e professionale, persone che parlano la lingua.

Molti fan hanno criticato il personaggio per il suo apparente disinteresse nei confronti della cultura locale, obbligando chi le sta accanto a parlare in inglese quando lei è presente.

Online più di uno spettatore, come ricorda anche Collider, ha sottolineato che si tratta di una caratteristica poco in linea con la personalità di Emily, apparentemente determinata a dare il meglio e dimostrarsi sempre all'altezza della situazione. Le situazioni legate alla sua poca dimestichezza con la lingua hanno portato persino alla creazione di numerose battute. Nella stagione 3 il fatto che non capisca il francese porta inoltre Emily a compiere un grave errore mentre lavora come cameriera al ristorante di Gabriel (Lucas Bravo), rischiando di uccidere qualcuno confondendo champignon e champagne e causando così una reazione allergica.

Gli sceneggiatori non sembrano aver pensato sia necessario che Emily impari la lingua, tuttavia nelle puntate disponibili dal 12 settembre Gabriel perde finalmente il controllo e critica apertamente la sua scelta di non impegnarsi nell'imparare il francese, situazione che causa troppi problemi di comunicazione e dimostrerebbe i limiti del loro legame.

A enfatizzare il problema c'è anche l'arrivo di Geneviève che, a differenza di Emily, pur essendo americana sa parlare in modo corretto il francese.

La possibile soluzione

Lo show, rispondendo forse alle polemiche online, hanno provato a risolvere il problema con uno dei momenti finali della quarta stagione in cui Emily si congratula in francese con Gabriel per la stella Michelin conquistata dal suo ristorante, facendo quindi intendere che la protagonista vuole comunque andare in contro agli altri e rimediare agli errori compiuti in passato.

Che ne pensate della questione? Siete felici che negli episodi si sia affrontata la problematica legata all'incapacità di Emily di imparare il francese?