Emily in Paris: il cast è arrivato a Roma, la foto ricordo davanti al Colosseo!

Pubblicazione: 09 settembre alle 10:22

A pochi giorni dal lancio della Parte 2 della quarta stagione di Emily in Paris, il cast della serie è sbarcato a Roma per una nuova tappa del tour mondiale che ha compiuto nelle ultime settimane. Un tour che ha preso il via a Los Angeles il mese scorso, è passato per Copenhagen in occasione della Fashion Week, per Montreal e Amsterdam, ed è arrivato nella capitale italiana dove si svolgono le vicende dei nuovi episodi episodi.

Ieri Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery e William Abadie si sono riuniti davanti al Colosseo per celebrare il lancio della Parte 2, e hanno scattato le immagini che potete vedere qui sopra e qui sotto.

Emily in Paris: la premiere a Roma il 10 settembre

Appuntamento poi martedì 10 settembre al The Space Cinema Moderno in Piazza della Repubblica, dove si svolgerà l'imponente global premiere.

La Parte 1 della quarta stagione di Emily in Paris, lo ricordiamo, è già disponibile su Netflix. La Parte 2 debutterà il 12 settembre.

Emily in Paris 4 - Parte 2: la trama dei nuovi episodi

Questa la sinossi dei nuovi episodi:

Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato. Mentre vecchie abitudini si scontrano con nuovi problemi, Emily si sente attirata da una potenziale nuova storia d’amore... e da una nuova città.