Emily in Paris, Emmanuel Macron: "Roma non ha senso, lotteremo perché la serie resti ambientata a Parigi"

Pubblicazione: 09 ottobre alle 13:10

Il presidente francese Emmanuel Macron, in un'intervista rilasciata a Variety, ha svelato di non essere assolutamente d'accordo con la possibilità che Emily in Paris venga ambientata nella prossima stagione in Italia.

Sono stato super orgoglioso ed è stata davvero felice nel farlo. Si tratta di pochi minuti, ma penso sia stato un momento davvero bello per lei. Penso sia positivo per l'immagine della Francia. Emily in Paris è super positiva per quanto riguarda l'attrattiva della nazione. Per quanto mi riguarda è un'ottima iniziativa.

Il politico, parlando del cameo compiuto dalla moglie Brigitte nella seconda parte della stagione 2, ha dichiarato:

Parlando del possibile cambio di location della quinta stagione, Macron ha quindi aggiunto:

Lotteremo duramente. E chiederemo che rimangano a Parigi! Emily in Paris a Roma non ha senso.

Sono meno attraente rispetto a Brigitte!

Il presidente non ha comunque intenzione di fare un'apparizione nelle puntate, a differenza della moglie: