Emily in Paris ottiene il rinnovo per la stagione 5

Lily Collins ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Emily in Paris per la stagione 5.

Siamo elettrizzati dall'incredibile accoglienza riservata a questa stagione di Emily in Paris ed entusiasti di ritornare con una quinta per continuare le avventure di Emily a Roma e a Parigi!

L'attrice, ospite di Good Morning America, ha svelato la notizia che renderà felici molti spettatori, mentre Darren Star ha dichiarato a Tudum:

Gli episodi arrivati sugli schermi della piattaforma di streaming pochi giorni fa si erano conclusi con l'apertura di un ufficio di Agence Grateau nella capitale italiana e Gabriel che sembrava pronto a partire con destinazione Roma per provare a riconquistare Emily, che si è però avvicinata a Marcello.

Lo showrunner, parlando dei prossimi episodi, ha anticipato:

Emily avrà una presenza a Roma, ma non vuol dire che non sarà a Parigi, anche se dovrà essere a Roma.

Star ha inoltre sottolineato che il cambiamento di location è nato dal suo desiderio di anticipare gli spettatori e portarli in luoghi inaspettati, dimostrando che la serie ha la capacità di lasciare un'impronta più grande di quanto pensato.

Lily Collins ha invece aggiunto:

Marcello è un'altra avventura che vogliamo per Emily perché desideriamo che abbia un equilibrio migliore tra lavoro e vita privata. Vogliamo che Emily possa sorridere, vederla oltre la modalità vacanza. E lui entra in scena in quel momento perfetto.