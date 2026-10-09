Estranei, cosa c'è di vero nella nuova serie crime di Rai 2? Dietro il mistero c'è una realtà italiana poco conosciuta
Estranei arriva su Rai 2 con un mistero ambientato a Correggio. Scopri la trama, il cast e la realtà italiana che ha ispirato la nuova serie crime.
Una coppia di giovani innamorati scompare nel nulla, due comunità iniziano a guardarsi con sospetto e una cittadina apparentemente tranquilla si ritrova improvvisamente al centro di un mistero sempre più inquietante. Sono queste le premesse di Estranei, la nuova serie crime di Rai Fiction in arrivo venerdì 9 ottobre 2026 in prima serata su Rai 2, che prova a distinguersi dai tradizionali racconti investigativi italiani attraverso una scelta particolare: ambientare la vicenda in un territorio reale, dove culture e tradizioni differenti convivono da decenni.
Lei è italiana, lui è sikh, e la loro relazione rappresenta un punto d'incontro tra due mondi che hanno imparato a condividere lo stesso territorio senza necessariamente superare tutte le rispettive diffidenze. Quando entrambi scompaiono improvvisamente, però, gli equilibri della cittadina cominciano a sgretolarsi. Quella che inizialmente sembra una semplice indagine su due persone scomparse si trasforma presto in una vicenda segnata da rivalità, segreti familiari e morti misteriose, mentre i sospetti rischiano di alimentare uno scontro sempre più profondo tra le due comunità.
A cercare di fare luce sull'accaduto è Laura, una negoziatrice dei Carabinieri tornata a Correggio per assistere il padre malato, con il suo ritorno nella città d'origine che coincide con l'inizio di un'indagine che la costringerà a confrontarsi non soltanto con il mistero dei due ragazzi, ma anche con una realtà sociale molto più complessa di quanto possa apparire. Ad affiancarla arriva Bisan, cugino di Manraj, che rientra in Italia dopo aver trascorso diversi anni nella Legione straniera. I due finiscono così per formare una coppia investigativa decisamente insolita, unita dalla necessità di scoprire cosa sia successo ai giovani scomparsi, ma proveniente da esperienze e prospettive profondamente differenti.
L'obiettivo, dunque, non era soltanto realizzare un thriller, ma utilizzare gli strumenti del genere per raccontare contraddizioni e difficoltà di un modello d'integrazione realmente esistente. Per raggiungere questo risultato, la produzione ha cercato di mantenere un legame concreto con il territorio. Nel cast compaiono anche persone appartenenti alla comunità sikh locale, alcune delle quali senza precedenti esperienze nella recitazione, mentre diversi dialoghi sono stati realizzati in punjabi, rispettando le lingue e gli accenti dei personaggi. Una scelta che contribuisce a rendere più credibile il mondo raccontato dalla serie, evitando di trasformare le differenze culturali in un semplice espediente narrativo.
Il mistero di Camilla e Manraj diventa così il punto di partenza per esplorare rapporti familiari, appartenenza, identità e il difficile equilibrio tra il desiderio di conservare le proprie tradizioni e quello di costruire una vita condivisa. Anche il paesaggio assume un ruolo fondamentale. La Pianura Padana, con le sue campagne, i suoi colori e le sue nebbie, diventa quasi un personaggio aggiuntivo, capace di alternare la tranquillità dei piccoli centri abitati a un'atmosfera sempre più inquietante. Una contrapposizione tra ciò che appare in superficie e quanto rimane nascosto che accompagna l'intera vicenda. Per realizzare la serie, la troupe ha lavorato tra Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, coinvolgendo località come Correggio, Rio Saliceto, Novellara, Carpi, Reggio Emilia e Parma.
Presentata all'Italian Global Series Festival 2025, la produzione è composta da otto episodi e nasce dalla collaborazione tra Rai Fiction, Eagle Pictures e Rai Com, con il sostegno delle Film Commission dei territori coinvolti. Dietro la struttura di un classico giallo televisivo, dunque, Estranei prova a raccontare qualcosa di più della ricerca di due ragazzi scomparsi. La vera sfida della serie sarà mostrare quanto velocemente una comunità possa incrinarsi quando la paura prende il posto della fiducia, e quanto sia difficile distinguere ciò che si conosce davvero dalle convinzioni costruite sugli altri. Perché il mistero più importante, almeno nelle intenzioni degli autori, potrebbe non riguardare soltanto la sorte di Camilla e Manraj, ma il significato stesso della parola che dà il titolo alla serie.