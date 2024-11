Fallout: Macaulay Culkin entra al cast della seconda stagione

Pubblicazione: 08 novembre alle 10:25

Macaulay Culkin si unisce al cast di Fallout 2, la serie tv di Amazon Prime basata sui popolari videogiochi. Ancora non si conosce chi interpreterà Culkin, ma sappiamo che avrà un ruolo ricorrente e che, secondo Deadline che per primo ha dato la notizia, il suo personaggio sarà "un genio pazzo".

La serie qualche mese fa ha ricevuto ben 17 candidature agli Emmy, tra cui miglior serie drammatica e miglior attore per Walton Goggins. Ha vinto solo una statuetta come miglior supervisione musicale.

Fonte / Variety

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono i creatori, produttori esecutivi e showrunner di Fallout. Jonathan Nolan e Lisa Joy sono produttori esecutivi attraverso la Kilter Films, che ha un accordo con Amazon. Anche Athena Wickham di Kilter Films è produttrice esecutiva, insieme a Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Amazon MGM Studios e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.