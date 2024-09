Il figlio di Christopher Reeve svela la sua scena preferita del padre nei panni di Superman

Pubblicazione: 23 settembre alle 18:00

Il 10 ottobre uscirà in Italia il documentario Super/Man: The Christopher Reeve Story in cui viene narrata la storia di Christophe Reeve, iconico interprete di Clark Kent/ Superman in ben quattro film.

La mia scena preferita del lavoro cinematografico di mio padre è quando interpretava Superman e il suo alter ego Clark Kent. In un momento, si toglie gli occhiali e si trasforma. Poi si rimette gli occhiali ed è di nuovo Clark, all'istante. Voglio dire, l'ha interpretata alla perfezione.

Dopo un grave incidente che l'ha lasciato paralizzato dal collo in giù, Reeve è diventato un attivista per i diritti dei disabili e un grande sostenitore della ricerca scientifica per le lesioni al midollo spinale. Nel cuore di tutti resterà sempre un grande Superman. E anche suo figlio Matthew lo ama in quel ruolo. Racconta, all'interno del documentario, qual è la sua scena preferita tra tutte le pellicole girate del padre:

Qui potete vedere la clip del documentario con la scena a cui Matthew Reeve si riferisce:

Il documentario, diretto da Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, racconta la brillante ascesa cinematografica di Christopher Reeve, focalizzandosi sulla sua interpretazione di Clark Kent.

Super / Man: The Christopher Reeve Story arriverà al cinema dal 10 ottobre