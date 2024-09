Un film per Scarlet Witch? Parla la creatrice di WandaVision: “Speriamo che si faccia al più presto!”

Pubblicazione: 17 settembre alle 14:00

Alla premiere di Agatha All Along, la showrunner e creatrice della serie WandaVision, Jac Schaeffer - oltre a parlare del suo ultimo progetto di prossima uscita dedicato alle streghe del mondo Marvel - ha menzionato la possibilità di vedere finalmente un film dedicato a Scarlet Witch.

Insomma, io sono qua ad aspettare e a sperare di avere finalmente un film per Scarlet Witch, no? Vogliamo tutti il ritorno di Wanda, quindi dita incrociate e speriamo che si faccia al più presto!

Schaeffer, che ha dato vita alla prima e amatissima serie in casa UCM con protagonista Wanda, ha infatti condiviso con Variety le sue speranze per un film dedicato alla strega scarlatta, la cui popolarità - dopo la sopracitata serie e l’apparente morte in Doctor Strange nel multiverso della follia - non accenna a calare.

Quando le è stato chiesto più nello specifico se si farà o meno, la regista e sceneggiatrice ha risposto:

Non lo so! Sono nelle terre stregate di Agatha al momento, non riesco a intravedere nulla tra gli alberi al momento, ma la speranza c'è.

La Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen è senza dubbio uno dei personaggi più amati dal fandom e rimane, ad ora, la regina del multiverso. Chissà quindi come e se ritornerà… la speranza è di rivederla presto in un progetto tutto suo o magari… in Avengers: Secret Wars!