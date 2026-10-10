Fiorello e Biggio, il video del ritorno è un rebus: “Ma alla fine questo varietà si fa o no?”
Fiorello e Fabrizio Biggio tornano su Rai 1 con un video enigmatico: il varietà si farà davvero? Ecco cosa sappiamo e i dubbi sul futuro di Affari Tuoi.
Il ritorno di Fiorello in televisione si avvicina, ma sul nuovo progetto che lo vedrà protagonista insieme a Fabrizio Biggio restano ancora diversi interrogativi. A riaccendere la curiosità è un nuovo video promozionale che gioca proprio sull'incertezza del loro prossimo appuntamento televisivo. "Ma alla fine questo varietà si fa o no?": è la domanda che accompagna il filmato e che, almeno per il momento, non trova una risposta definitiva.
Il tono è ironico, il ritmo è quello di una gag e il dubbio sul futuro del programma diventa il centro della scena. La domanda pronunciata nel video sembra quasi un gioco rivolto direttamente al pubblico: il varietà è davvero in arrivo oppure bisogna aspettarsi qualcosa di diverso? Una strategia che mantiene alta l'attenzione senza svelare troppo sul progetto. Il riferimento a un nuovo appuntamento televisivo è sufficiente per alimentare le aspettative, ma restano da chiarire diversi aspetti.
Non è ancora definita, infatti, la formula dello spettacolo, così come non sono disponibili tutti i dettagli sulla durata e sulla struttura della trasmissione. Proprio l'assenza di risposte contribuisce a rendere il ritorno dello showman uno degli argomenti più discussi tra gli appassionati di televisione. Fiorello, del resto, conosce bene il valore della sorpresa e spesso utilizza l'ironia per giocare con le aspettative del pubblico.