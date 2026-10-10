Fiorello e Biggio, il video del ritorno è un rebus: “Ma alla fine questo varietà si fa o no?”

Pubblicazione: 10 ottobre alle 16:53

Il ritorno di Fiorello in televisione si avvicina, ma sul nuovo progetto che lo vedrà protagonista insieme a Fabrizio Biggio restano ancora diversi interrogativi. A riaccendere la curiosità è un nuovo video promozionale che gioca proprio sull'incertezza del loro prossimo appuntamento televisivo. "Ma alla fine questo varietà si fa o no?": è la domanda che accompagna il filmato e che, almeno per il momento, non trova una risposta definitiva.

L'appuntamento annunciato. Una data che ha immediatamente acceso l'interesse degli spettatori, soprattutto per le possibili ripercussioni sulla programmazione della rete ammiraglia. Tra le questioni ancora aperte c'è infatti quella relativa ad Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino, che occupa una fascia particolarmente importante del palinsesto. Il filmato promozionale punta sulla complicità tra Fiorello e Biggio, due volti che negli ultimi anni hanno dimostrato di avere un'intesa comica particolarmente efficace.

Il tono è ironico, il ritmo è quello di una gag e il dubbio sul futuro del programma diventa il centro della scena. La domanda pronunciata nel video sembra quasi un gioco rivolto direttamente al pubblico: il varietà è davvero in arrivo oppure bisogna aspettarsi qualcosa di diverso? Una strategia che mantiene alta l'attenzione senza svelare troppo sul progetto. Il riferimento a un nuovo appuntamento televisivo è sufficiente per alimentare le aspettative, ma restano da chiarire diversi aspetti.

Non è ancora definita, infatti, la formula dello spettacolo, così come non sono disponibili tutti i dettagli sulla durata e sulla struttura della trasmissione. Proprio l'assenza di risposte contribuisce a rendere il ritorno dello showman uno degli argomenti più discussi tra gli appassionati di televisione. Fiorello, del resto, conosce bene il valore della sorpresa e spesso utilizza l'ironia per giocare con le aspettative del pubblico.

L'altro interrogativocoincide con una fascia centrale della programmazione di Rai 1. È quindi comprensibile che l'annuncio abbia fatto nascere domande sulla possibile collocazione del programma di Stefano De Martino. Al momento, però, non ci sono elementi sufficienti per parlare di una cancellazione o di una sospensione del game show. L'ipotesi di un cambiamento nel palinsesto resta da verificare e non può essere considerata, almeno per il momento, una decisione ufficiale.