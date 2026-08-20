Frank Grillo conquista lo streaming su Prime Video nel fenomeno action che convince il pubblico

Pubblicazione: 20 agosto alle 19:00

Nel panorama cinematografico contemporaneo, dominato dalle classifiche di Rotten Tomatoes e dalle recensioni della critica specializzata, esiste un fenomeno tanto raro quanto affascinante: un film che conquista il pubblico senza passare dal vaglio dei critici. È il caso di Hounds of War, action movie su Prime che sta letteralmente esplodendo sulle piattaforme di video on demand, scalando le top 10 in diversi paesi del mondo, Slovacchia compresa, senza avere nemmeno un punteggio sul celebre aggregatore di recensioni. Frank Grillo, ormai volto consolidato del nuovo universo DC grazie al suo Rick Flag Sr. in Creature Commandos e Superman, è il protagonista di questa storia di successo contro ogni previsione.



La trama del film segue le vicende di un soldato mercenario rimasto l'unico sopravvissuto dopo che i suoi compagni d'arme sono stati uccisi. Su di lui ricade il compito della vendetta, in una spirale di violenza e azione che segue i canoni classici del genere. Al fianco di Grillo troviamo Robert Patrick, suo compagno di set anche in Peacemaker, e Rhona Mitra, conosciuta principalmente per il suo ruolo in Underworld: Rise of the Lycans. Dietro la macchina da presa siede Isaac Florentine, regista specializzato in action di matrice classica, reduce dalla direzione di Seized con Scott Adkins. La sceneggiatura porta la firma di John Pierre Magro, che ha costruito una narrazione apparentemente essenziale ma efficace, capace di intercettare il gusto del pubblico senza necessariamente passare dal filtro della critica cinematografica tradizionale.



Il fenomeno di Hounds of War solleva interrogativi interessanti sul rapporto tra critica e pubblico nell'era dello streaming. Mentre i film da sala vivono e muoiono in base ai voti di Rotten Tomatoes, con studios che tremano alla vista del famigerato "Rotten" marcio, le piattaforme digitali sembrano aver creato un ecosistema parallelo dove il passaparola e l'algoritmo contano più del consenso critico. La carriera di Frank Grillo rappresenta un caso di studio emblematico. Prima di diventare un pilastro del DCU sotto la guida di James Gunn, l'attore aveva costruito la sua credibilità action nell'universo Marvel, interpretando Brock Rumlow in Captain America: The Winter Soldier. Il personaggio evolve poi nel villain Crossbones in Captain America: Civil War, con un breve ma memorabile cameo in Avengers: Endgame. Eppure Grillo ha dichiarato pubblicamente di preferire lavorare per DC piuttosto che per Marvel, una posizione netta che ha sorpreso molti fan.

Il caso di Hounds of War dimostra come le piattaforme streaming abbiano democratizzato il successo cinematografico, creando spazi dove film che probabilmente non avrebbero trovato distribuzione cinematografica tradizionale possono invece raggiungere milioni di spettatori. L'assenza di un punteggio su Rotten Tomatoes non è necessariamente un difetto, ma semplicemente l'indicatore di un film che ha scelto una strada diversa, puntando direttamente al pubblico di riferimento senza passare dal circuito festivaliero o dalle proiezioni stampa. Per gli appassionati del genere action, Hounds of War rappresenta esattamente ciò che cercano: Frank Grillo che fa quello che sa fare meglio, supportato da un cast solido e da un regista che conosce perfettamente i codici del genere.