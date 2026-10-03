Il film italiano del 1976 che ancora oggi terrorizza è di Pupi Avati (ed è su Prime Video)

Pubblicazione: 03 ottobre alle 18:00

Ci sono film che attraversano i decenni mantenendo intatta la loro capacità di disturbare, di insinuarsi sotto la pelle come un brivido che non se ne va. La casa dalle finestre che ridono appartiene proprio a questo gruppo. Uscito nel 1976 per la regia di Pupi Avati e disponibile su Prime Video, questo thriller gotico rappresenta una delle vette più alte del cinema horror italiano, un'opera che ha saputo trasformare la pianura padana in un paesaggio dell'inquietudine, dove ogni casa di campagna nasconde segreti che sarebbe meglio non disseppellire. La trama prende il via con una premessa apparentemente semplice: Stefano, un pittore che ha messo da parte i pennelli per dedicarsi al restauro, accetta un incarico in un piccolo paese della provincia di Ferrara. Il suo compito è rinnovare un affresco gravemente deteriorato che si trova nella chiesa locale, un'opera dal soggetto disturbante che pare raccontare più di quanto mostri.

Ma dal momento in cui mette piede in quel borgo sonnolento, qualcosa inizia a non quadrare.. Gli abitanti del luogo sembrano condividere un segreto collettivo, un patto di silenzio che aleggia nelle conversazioni interrotte, negli sguardi sfuggenti, nelle mezze verità sussurrate a mezza bocca. L'autore dell'affresco, un pittore di cui nessuno vuole parlare apertamente, è scomparso anni prima in circostanze mai chiarite.. Stefano, interpretato da Lino Capolicchio con la giusta dose di vulnerabilità e testardaggine, non è il tipo che si lascia intimidire facilmente.

Anzi, le minacce non fanno che alimentare la sua determinazione a scoprire cosa si celi dietro quel muro di omertà provinciale. Nel suo percorso di indagine trova un'alleata inaspettata: Francesca, un'insegnante del posto con cui scatta un'immediata attrazione. È lei, interpretata da Francesca Marciano, a fornirgli le prime chiavi di lettura per decifrare il mistero, anche se ogni risposta sembra aprire la porta a domande ancora più inquietanti. Il cast del film è un ensemble perfetto di caratteristi che popolano questo microcosmo claustrofobico: Gianni Cavina nei panni di Coppola, Giulio Pizzirani come Antonio Mazza, Bob Tonelli nel ruolo del sindaco Solmi. Ogni personaggio sembra portare il peso di una colpa non detta, di una complicità che lega l'intera comunità in una rete di silenzi e sguardi complici.

Ciò che rende La casa dalle finestre che ridono un'esperienza cinematografica unica è la sua capacità di costruire il terrore non attraverso jump scare o effetti speciali, ma mediante un'atmosfera di progressiva oppressione. Avati, che qui dimostra una maestria narrativa rara, trasforma la campagna ferrarese in un luogo straniante, dove la luce pallida del sole non riesce mai a dissipare del tutto le ombre. Le case coloniche, i canali, le strade deserte diventano elementi di un paesaggio mentale dove il confine tra normalità e incubo si fa sempre più labile. L'affresco al centro della storia diventa una sorta di finestra su un passato mostruoso, un documento visivo di orrori perpetrati e mai espiati. Il lavoro di restauro di Stefano si trasforma così in un'archeologia del male, un tentativo di riportare alla luce ciò che qualcuno vorrebbe restasse sepolto per sempre.