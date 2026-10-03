Su Prime Video, il film che ha diviso critica e fan: perché il cult horror del 2006 resiste

Pubblicazione: 03 ottobre alle 17:00

Quando nel luglio 2006 arrivò nelle sale italiane Silent Hill (disponibile su Prime Video), diretto dal francese Christophe Gans, la reazione fu tutt'altro che unanime. Da una parte la critica storse il naso di fronte a quella che considerava l'ennesima trasposizione videoludica fallimentare, dall'altra il pubblico – soprattutto quello che aveva giocato alla celebre saga Konami – rimase folgorato da un'opera che sembrava finalmente comprendere l'anima oscura di un videogioco horror. A distanza di vent'anni, Silent Hill mantiene intatto il suo status di culto, un film capace di polarizzare ancora oggi le opinioni ma impossibile da ignorare. La produzione internazionale – che coinvolse Giappone, Stati Uniti, Canada e Francia – aveva un budget ambizioso e un obiettivo chiaro: tradurre in immagini cinematografiche l'angosciante atmosfera della cittadina maledetta che aveva terrorizzato milioni di giocatori.





. La bambina, affetta da una malattia misteriosa, continua a ripetere nel sonno il nome "Silent Hill". Rose decide così di portarla nell'omonima località, un luogo abbandonato e avvolto da una cenere perenne, sperando di trovare una cura impossibile. Quello che scoprirà sarà un inferno in terra, dove la realtà si sfalda lasciando spazio a dimensioni parallele popolate da creature grottesche e da una comunità di fanatici religiosi guidati dalla inquietante Christabella di Alice Krige.. Il direttore della fotografia Dan Laustsen crea un'atmosfera opprimente giocando con luci e ombre, mentre il design delle creature – affidate a un team di effetti speciali pratici e digitali – resta memorabile.

Le infermiere deformi che si muovono a scatti, il mastodontico Red Pyramid (Pyramid Head per i fan del gioco), gli esseri carbonizzati: ogni mostruosità ha una sua logica visiva disturbante, radicata nel trauma e nella colpa. La colonna sonora di Akira Yamaoka, compositore ufficiale della serie videoludica, rappresenta uno degli elementi di continuità più apprezzati. I suoi temi industrial-ambient permeano il film, creando quel senso di disagio sonoro che aveva reso celebri i giochi. Jeff Danna affianca Yamaoka nelle composizioni originali, mantenendo quella tensione sotterranea che non abbandona mai lo spettatore. Con una durata di 120 minuti, Silent Hill non lesina sui tempi di narrazione, scegliendo un ritmo deliberatamente dilatato che privilegia l'accumulo di tensione rispetto all'azione frenetica. Questa scelta stilistica, che tanto piacque ai puristi del survival horror, risultò ostica per chi si aspettava uno slasher convenzionale o un horror a jumpscares.

L'accoglienza della critica italiana fu tiepida, con recensioni che oscillavano tra l'apprezzamento per l'impatto visivo e la perplessità verso una trama considerata confusa. Il pubblico, invece, rispose in modo più entusiasta, soprattutto quella fetta di spettatori che conosceva il materiale di partenza. Ciò che rende Silent Hill un caso interessante nel panorama delle trasposizioni videoludiche è la sua fedeltà non letterale ma spirituale. Gans non si limitò a riprodurre pedissequamente la trama di uno specifico capitolo, ma cercò di catturare l'essenza dell'esperienza videoludica: il senso di smarrimento, l'impossibilità di distinguere realtà e incubo, la presenza di una colpa ancestrale che pervade ogni angolo. La nebbia, la sirena che annuncia il passaggio alla dimensione infernale, la ruggine che corrode ogni superficie: sono tutti elementi che i giocatori riconobbero immediatamente come autentici.





Oggi Silent Hill rappresenta una di quelle opere che dividono ma non lasciano indifferenti. Per alcuni resta un esperimento riuscito solo a metà, appesantito da dialoghi didascalici e da una durata eccessiva.. In un'epoca in cui le trasposizioni videoludiche stanno vivendo una nuova primavera – si pensi al successo di The Last of Us o Super Mario Bros. – il film di Gans merita di essere rivalutato come uno dei primi tentativi seri di prendere sul serio il medium videoludico, con tutti i suoi pregi e i suoi inevitabili limiti.