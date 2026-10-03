Questo film con Jim Carrey su Prime Video è diventato un cult nonostante le critiche devastanti del 1995

Pubblicazione: 03 ottobre alle 20:00

Nel dicembre del 1995, quando Ace Ventura - Missione Africa (disponibile su Prime Video) arrivò nelle sale italiane, i critici affilarono le penne. "Gag e idiozie a mitraglia", sentenziò qualcuno. "Sul greve", rincarò un altro. Eppure, mentre i recensori storcevano il naso di fronte alle acrobazie di Jim Carrey, milioni di spettatori si precipitavano al cinema per assistere al ritorno del detective degli animali più folle mai portato sullo schermo. A 31 anni di distanza, questo sequel diretto da Steve Oedekerk non solo ha resistito all'usura del tempo, ma è diventato un cult generazionale, un film che i ragazzini dell'epoca continuano a citare e rivedere con affetto incondizionato. La storia riprende da un punto inaspettato per una commedia demenziale: Ace Ventura, interpretato da un Jim Carrey al culmine delle sue capacità fisiche e mimiche, si è ritirato in un ashram buddhista dopo aver fallito nel salvare un procione. È un inizio sorprendentemente cupo, un trauma vero che pesa sulla coscienza del protagonista.

Questo contrasto tra la gravità emotiva e il caos comico che seguirà è uno degli elementi che rendono il film più stratificato di quanto sembri a prima vista.. La missione è tanto assurda quanto urgente: trovare Shikaka, un pipistrello bianco sacro alla tribù dei Kakati, misteriosamente scomparso prima delle nozze tra la principessa e un guerriero dei Wachootoo.. È una premessa che mescola elementi da cinema d'avventura classico con la follia pura di Carrey, creando un ibrido che funziona proprio perché non prende mai se stesso sul serio. Il film è stato girato interamente in studio, con una ricostruzione dell'Africa che oscilla tra l'omaggio al cinema coloniale e la parodia grottesca.

Questa artificiosità, che all'epoca fu considerata un limite, oggi appare come una scelta stilistica coerente: tutto in Ace Ventura 2 è esagerato, deformato, cartoonesco. Le inquadrature vengono piegate, il montaggio segue la logica dei cartoon, e Carrey stesso diventa un disegno animato tridimensionale, come lo definì un critico dell'epoca. Le scene più iconiche del film sono entrate nell'immaginario collettivo con una forza che nessuna recensione negativa ha potuto scalfire. L'uscita di Ace dall'orifizio anale di un rinoceronte, accompagnata dal suo commento surreale, rimane una delle immagini più memorabili e divisive della commedia anni Novanta. È volgare, infantile, tecnicamente impressionante. È tutto ciò che i puristi del cinema comico non sopportano e tutto ciò che il pubblico voleva vedere.



La distanza temporale ha permesso di rivalutare il film in un contesto più ampio. Dove i critici del 1995 vedevano solo volgarità senza controllo, oggi possiamo riconoscere una forma di comicità estrema che ha aperto la strada a un intero filone di umorismo demenziale. Al confronto, notava già all'epoca qualcuno, persino Jerry Lewis appariva gentile, quasi delicato. Carrey aveva portato la comicità fisica in un territorio nuovo, più violento, più corporeo, più libero da ogni convenzione. Ace Ventura - Missione Africa dura appena 90 minuti, ma in quel tempo concentrato riesce a essere più memorabile di produzioni dal budget dieci volte superiore. È un monumento all'eccesso, un testamento alla forza anarchica della comicità pura. E mentre i critici continuano a dibattere sul suo valore artistico, milioni di persone in tutto il mondo continuano a rivederlo, a riderci e a riconoscerlo come parte fondamentale della propria educazione cinematografica, per quanto demenziale possa essere stata.