Game of Thrones: Sophie Turner svela le sue condizioni per un ritorno nel ruolo di Sansa Stark

Pubblicazione: 30 settembre alle 15:00

Sophie Turner è tornata sul piccolo schermo in occasione della serie Joan e, intervistata da Variety, ha parlato della possibilità di riprendere il ruolo di Sansa Stark avuto in Game of Thrones.

L'attrice non ha escluso del tutto un suo ritorno nel mondo creato da George R.R. Martin, anche se ha delle condizioni.

Sophie ha spiegato:

Forse. Dovrebbe esserci lo stesso cast e la stessa troupe, altrimenti non tornerei, e quello dovrebbe semplicemente essere la stagione 9 e non penso la faremo.

Ho amato interpretare Sansa e mi chiedo spesso cosa starebbe facendo ora. Dove sarebbe cinque anni dopo, cosa starebbe facendo? Sarebbe ancora la Regina del Nord? Sarebbe una buona sovrana? Sarebbe in corso qualche altra guerra terribile? Mi piacerebbe scoprirlo.

Turner ha però aggiunto:

In precedenza l'attrice aveva ammesso che non sarebbe interessata alla realizzazione di uno spinoff su Sansa, ma sarebbe felice di apparire in un possibile progetto con al centro Arya, se Maisie Williams fosse disposta a raccontare un nuovo capitolo della storia del suo personaggio.

Dopo l'annuncio che la serie dedicata a Jon Snow, nata da un'idea di Kit Harington, non verrà ulteriormente sviluppata, tuttavia, attualmente non sono in cantiere altri progetti sequel di Game of Thrones in cui Sophie potrebbe apparire in futuro.