GF Vip, lo scherzo a Valeria Marini finisce male: lei non reagisce ma tra i concorrenti scoppia la lite

Pubblicazione: 19 ottobre alle 20:06

Al Grande Fratello Vip basta davvero poco per trasformare un momento di divertimento in una nuova discussione, e questa volta al centro della vicenda è finita Valeria Marini, protagonista involontaria di uno scherzo organizzato da alcuni concorrenti della Casa. Un piano che avrebbe dovuto provocare una reazione divertente da parte della showgirl, ma che ha avuto conseguenze decisamente inaspettate. Valeria, infatti, non si è lasciata provocare e alla fine sono stati proprio gli autori dello scherzo a discutere tra loro, con Guendalina Tavassi particolarmente infastidita dal comportamento degli altri inquilini.

Tutto è cominciato nella camera da letto, doveha deciso di sfruttare una delle superstizioni diper organizzare una piccola provocazione. Sapendo che laconsidera le grucce appoggiate sul letto un segno di cattivo auspicio, Carmen ha sistemato proprio alcune grucce sul materasso, aggiungendo persino. L'obiettivo era piuttosto semplice:che la sua presenza in quella stanza non fosse gradita e osservare come avrebbe reagito davanti a una situazione costruita appositamente per infastidirla. Anche altri concorrenti hanno partecipato alla preparazione, immaginando che la showgirl si sarebbe immediatamente lamentata.

Ma le cose sono andate in maniera completamente diversa e quando Valeria è entrata nella camera, non ha mostrato il fastidio che tutti si aspettavano. Al contrario, si è tranquillamente sdraiata sul letto, ignorando sia gli oggetti lasciati sul materasso sia le provocazioni dei coinquilini. Uno scherzo praticamente fallito ancora prima di cominciare, ma che non si è concluso con una semplice risata. La situazione si è infatti complicata poco dopo, quando Alex Belli e Carmen Di Pietro hanno affrontato l'argomento in cucina. Alex ha cercato di spiegare che l'intenzione del gruppo fosse soltanto quella di creare un momento divertente, mentre Carmen ha ammesso apertamente di essere stata lei a sistemare le grucce sul letto.

Lo scherzo fatto a Valeria, porta a delle incomprensioni tra loro… #GFVIP https://t.co/lOPzqHWzhB — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 18, 2026

La concorrente ha voluto soprattutto chiarire la propria posizione dopo alcune osservazioni di Guendalina Tavassi, ribadendo di non aver mai nascosto il proprio coinvolgimento nello scherzo. “Guenda mi fa passare che io non è vero che ho detto che ho preso le grucce! Io lo dico e lo ridico, ho preso le grucce e le ho messe sul letto!”, ha dichiarato Carmen, mostrando un certo nervosismo per il modo in cui era stata ricostruita la vicenda. Valeria, nel frattempo, ha ascoltato il confronto senza comprendere immediatamente il motivo della discussione.

A quel puntoha spiegato che gli oggetti erano stati sistemati sul materasso per scoraggiarla dal tornare a dormire nella stessa stanza. La, perché ha chiarito di non avere alcuna intenzione di tornare a dormire lì.ha comunque precisato che, qualoraavesse cambiato idea, sarebbe stata felice di accoglierla nuovamente nel proprio letto. Sembrava dunque che la situazione potesse risolversi senza particolari conseguenze. E invece il vero scontro è arrivato lontano da, quandoha deciso di sfogarsi con gli altri concorrenti. Parlando inizialmente conha manifestato tutto il proprio fastidio per quello che considerava un atteggiamento poco corretto da parte dei compagni.

Secondo la sua ricostruzione, diversi inquilini avevano partecipato allo scherzo, ma al momento di assumersene la responsabilità avrebbero preferito fare un passo indietro, lasciando intendere che fosse stata soprattutto lei a organizzarlo. Un comportamento che Guendalina non ha gradito, soprattutto perché, dal suo punto di vista, non c'era nulla di particolarmente grave da nascondere. La concorrente ha quindi continuato a parlarne anche con Giancarlo Danto, criticando la prudenza mostrata da alcuni compagni nei confronti di Valeria. Giancarlo, però, ha offerto una prospettiva diversa e, conoscendo bene la showgirl, ha spiegato di prestare particolare attenzione al modo in cui vengono organizzati certi scherzi, perché alcune situazioni potrebbero ferirla più di quanto gli altri immaginino.

Valeria Marini, fonte: YouTube

Il riferimento era anche a un'altra provocazione avvenuta durante un momento a tavola. Guendalina è rimasta della propria opinione, sostenendo che i concorrenti dovrebbero affrontare queste situazioni con maggiore leggerezza e senza tirarsi indietro quando arriva il momento di spiegare le proprie intenzioni. L'episodio arriva dopo giorni particolarmente complicati per Valeria Marini, che durante la puntata del 16 ottobre aveva addirittura manifestato la volontà di abbandonare il Grande Fratello Vip. La showgirl era apparsa provata dalle tensioni con alcuni coinquilini e dal clamore suscitato dalla caduta avvenuta insieme a Carmen Di Pietro, diventata virale sui social.

In quell'occasione Valeria aveva spiegato di sentirsi particolarmente sensibile e didei compagni. Alex Belli aveva provato a convincerla a restare, mentrele aveva successivamente consigliato di non lasciarsi condizionare troppo dalle dinamiche della Casa. Un clima che aiuta a comprendere perché anche un semplice scherzo possa diventare motivo di discussione, soprattutto quando tra i concorrenti esistono già incomprensioni e sensibilità differenti.

La cosa più curiosa, però, è che Valeria Marini, proprio la destinataria dello scherzo, è stata quella che ha reagito con maggiore tranquillità. Mentre gli altri si aspettavano una protesta o una scenata, la showgirl ha ignorato la provocazione, lasciando che fossero gli stessi ideatori a discutere tra loro. E così, nella Casa del Grande Fratello Vip, uno scherzo pensato per mettere in difficoltà Valeria, già reduce da giorni di tensione che l'avevano persino spinta a valutare l'addio al reality, ha finito per mettere in luce qualcosa di ben diverso: non le superstizioni della showgirl, ma le tensioni e le divisioni che continuano ad agitare gli equilibri della Casa.