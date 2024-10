Gina Carano vs Lucasfilm, il processo si farà: respinta l'ultima richiesta della Disney

Pubblicazione: 18 ottobre alle 18:02

Salvo grandi colpi di scena, Gina Carano e la Disney si scontreranno ufficialmente in tribunale per il licenziamento dell'attrice da The Mandalorian. Questo, sempre che la major non decida di risolvere il contenzioso con una transazione economica extragiudiziale.

Dopo essere riuscita a far respingere la richiesta della Disney e del suo team legale di far archiviare la sua causa per discriminazione sessuale e licenziamento illegittimo ( sostenuta economicamente da Elon Musk ), Carano questa settimana ha ottenuto un'altra vittoria. Un giudice federale ha negato la richiesta della Disney di sospendere il procedimento e presentare un nuovo ricorso. A questo punto, il processo inizierà il 29 settembre 2025.

Carano e i suoi avvocati avranno presto l'opportunità di esaminare cosa è accaduto internamente alla Disney tre anni fa, nei mesi precedenti al licenziamento dell'attrice, che interpretava la ribelle Cara Dune in The Mandalorian, a causa delle sue opinioni espresse sui social media e altrove sull'olocausto e altri argomenti. La situazione è esplosa nel 2021, quando Carano ha condiviso un post su TikTok in cui sembrava paragonare l'attuale clima politico diviso in America alla Germania nazista.

"Sono ovviamente molto soddisfatta dell'opportunità di continuare con il processo giudiziario e procedere con la fase di scoperta," ha scritto Carano sui social media giovedì. "Anche se avrei preferito che non fosse necessario, dato che non è mio desiderio essere coinvolta in questa battaglia in tribunale, non mi tirerò indietro solo perché è difficile o scomodo".

La Disney non ha invece commentato, ma in passato ha sottolineato di aver licenziato l'attrice a causa della sua decisione "di banalizzare pubblicamente l'Olocausto paragonando le critiche ai conservatori politici all'annientamento di milioni di ebrei — in particolare, non 'migliaia' — che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso".

Gli avvocati di Carano sostengono che l'attrice avesse il diritto di esprimere le proprie opinioni secondo il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.