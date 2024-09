Ginny & Georgia 3: Ty Doran e Noah Lamanna nel cast dei nuovi episodi

Pubblicazione: 14 settembre alle 17:00

Le riprese della stagione 3 di Ginny & Georgia si sono concluse e la produzione ha annunciato l'arrivo nel cast, con dei ruoli ricorrenti, di Ty Doran (Manifest) e Noah Lamanna (Star Trek: Strange New Worlds).

Doran avrà la parte di Wolfe, un ragazzo che è nella classe di poesia di Ginny e che non ama particolarmente la materia di studio. Lamanna sarà invece uno skateboarder super intelligente che è amico di Marcus e Silver, che è un tutor dei suoi coetanei.

Le protagoniste della serie sono Brianne Howey e Antonia Gentry nei panni di madre e figlia. Il cast è composto anche da Felix Mallard (Marcus), Sara Waisglass (Max), Diesel La Torraca (Austin), Jennifer Robertson (Ellen), Scott Porter (Paul), Raymond Ablack (Joe), Katie Douglas (Abby), Chelsea Clark (Norah) e Nathan Mitchell (Zion).

La serie è stata creata da Sarah Lampert e racconta la storia di Georgia, una madre single, e dei suoi due figli, la teenager Ginny e il giovane Austin. La famiglia si trasferisce in una città del Massachusetts in cerca di un nuovo inizio dopo la morte del marito di Georgia.

Nella seconda stagione Ginny ha scoperto che Kenny, il suo patrigno, non è morto per cause naturali, ma che la madre l'ha ucciso per proteggerla dalle molestie dell'uomo.

Sarah Glinski è showrunner della serie Netflix che era ritornata sugli schermi Netflix nel gennaio 2023 con gli episodi della seconda stagione.