Gli Anelli del Potere 2, Robert Aramayo commenta il bacio controverso: "All'inizio ero contrario, poi ho capito"

Pubblicazione: 30 settembre alle 10:48

Un momento con protagonisti Elrond e Galadriel dalla settimana puntata di Gli Anelli del Potere 2 ha lasciato gli spettatori spiazzati.

Quando l'elfo visita l'accampamento di Adar in cui è imprigionata Galadriel, infatti, chiede di dirle addio e le si avvicina dandole un bacio.

La scelta spiazza perché nella mitologia tolkeniana, Elrond è in realtà il genero di Galadriel visto che si sposa con sua figlia, Celebrían, di cui nella serie al momento non vi è traccia (così come di suo marito, Celeborn).

Credo che quel tipo di atto in questo mondo sia percepito in maniera diversa. Quando sei per strada e vedi due persone che si baciano, all'istante trai le tue conclusioni su loro due. Nel mondo degli elfi, è leggermente diverso. Io e Miv (Morfydd Clark) ne abbiamo parlato a lungo, lei l'ha sempre interpretato in maniera diversa, mentre io in tutta onestà sono stato contrario per un un bel po' di tempo. Ma credo sia bello avere momenti come questo, perché parlarne e aprire un dibattito aiuta a scoprire di più quel mondo.

Gli spettatori non sono stati gli unici a essere spiazzati, come commentato dal volto di Elrond,, in un'intervista con Nerdist

In un'intervista con Dexerto ha invece ammesso:

Ero sotto shock quando ho letto la scena, non me l'aspettavo. Al contempo credo sia una mossa furba da parte di Elrond, perché è l'ultima cosa che ci si aspetta possa fare in quella tenda, no?

Con RadioTimes.com ha sottolineato che vede in quell'atto qualcosa di puro:

Non lo trovo un momento romantico, niente affatto. È un addio emozionante a una delle persone più importanti della sua vita. Crede davvero che per lei sia finita dopo che Adar gli dice: "Ci vediamo sul campo con la sua testa su una picca". E poi era l'unica occasione di avvicinarsi a lei per darle le chiavi e un'occasione per scappare. Ha un doppio scopo: è un addio ma è anche un gesto pratico. È una scena molto intensa, ma anche io ero sotto shock quando l'ho letta. [Io e Morfydd] eravamo entrambi sorpresi, abbiamo dovuto intraprendere un viaggio per capire la scena, interrogandoci a lungo per poi arrivare a capire: "In effetti è un momento davvero interessante, inatteso ed è una bella occasione per noi".

La seconda stagione del Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è disponibile su Prime Video. Trovate tutte le notizie a proposito nella nostra scheda.