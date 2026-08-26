Gli Anelli del Potere 3: una nuova immagine mostra una novità per l’universo del Signore degli Anelli

Pubblicazione: 26 agosto alle 15:52

Prime Video ha svelato un'immagine in esclusiva per Screenrant, che segna una svolta significativa per il franchise del Signore degli Anelli. La terza stagione de Gli Anelli del Potere introdurrà ufficialmente i primi nani adolescenti mai visti in un adattamento televisivo o cinematografico tratto dalle opere di J.R.R. Tolkien. La rivelazione arriva attraverso una foto che immortala Owain Arthur e Sophia Nomvete nei panni di Durin IV e Disa, sovrani di Khazad-dûm, accompagnati dai loro figli ormai cresciuti.

Nelle stagioni precedenti, i due giovani nani erano apparsi solo brevemente, correndo per le sale della dimora reale con i volti coperti. Ora, grazie a un salto temporale di cinque anni che caratterizza l'inizio della terza stagione,L'immagine mostra i protagonisti in piedi contro uno scenario selvaggio della Terra di Mezzo, rivelando finalmente le fattezze di

La descrizione ufficiale fornita da Prime Video chiarisce che mentre i figli di Durin e Disa hanno sempre avuto una presenza nella serie, la terza stagione permetterà finalmente al pubblico di conoscere davvero questi due energici adolescenti. Cresciuti a Khazad-dûm durante i cinque anni trascorsi dalla seconda stagione, hanno assistito ai loro genitori guidare i nani come fronte unito contro la minaccia crescente del potere di Sauron. Nonostante la giovane età, i fratelli si troveranno a giocare un ruolo critico nell'inquietudine che si sta diffondendo nelle profondità del regno montano.

Si tratta di un'assoluta novità per il franchise tolkeniano. I nani adolescenti non sono mai stati raffigurati nelle precedenti trasposizioni cinematografiche, né tantomeno discussi approfonditamente negli scritti originali di Tolkien. Questa lacuna narrativa deriva dal fatto che poco si sa degli abitanti di Khazad-dûm durante la Seconda Era, il periodo storico in cui è ambientata la serie. La produzione ha quindi dovuto prendere alcune libertà creative per dare vita a una rappresentazione credibile e coinvolgente della società nanica. L'introduzione di Gerda e Gamli si inserisce in un percorso già intrapreso dalla serie, che aveva precedentemente presentato Disa come la prima donna nano mostrata sullo schermo in un adattamento del Signore degli Anelli. Questo approccio narrativo permette di esplorare aspetti inediti della cultura nanica, riempiendo i vuoti lasciati dalla mitologia tolkeniana con personaggi originali che arricchiscono il tessuto sociale di Khazad-dûm.

All'inizio della terza stagione, i Popoli Liberi della Terra di Mezzo sono in guerra aperta contro Sauron e le forze di Mordor da cinque anni.La descrizione ufficiale dell'immagine suggerisce che i due adolescenti potrebbero addirittura alimentare ulteriori disordini a Khazad-dûm, contribuendo all'instabilità interna del regno.

Chi conosce la mitologia tolkeniana sa che il destino di Khazad-dûm è segnato. Il fiorente regno che questi adolescenti conoscono non durerà ancora a lungo. Al tempo delle avventure di Frodo, Khazad-dûm è caduta da secoli, distrutta insieme a tutto il suo popolo dallo stesso Balrog che abbatterà Gandalf il Grigio. Nella seconda stagione de Gli Anelli del Potere, Re Durin III aveva sacrificato la propria vita per seppellire questo Balrog dopo aver scavato troppo in profondità, mentre si trovava sotto l'influenza di uno degli anelli del potere di Sauron. Questo sacrificio aveva lasciato Durin IV come sovrano di Khazad-dûm.

L'introduzione di questa nuova generazione potrebbe aprire la strada a ulteriori espansioni del cast nanico. Con Gerda e Gamli che entrano nell'adolescenza, è plausibile che Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere presenti anche i loro coetanei e altre famiglie naniche, offrendo uno sguardo ancora più intimo sulla vita quotidiana nel regno montano prima della sua caduta. Questo approccio permetterebbe di esplorare le dinamiche sociali, le tradizioni e i conflitti generazionali all'interno di una cultura che ha sempre affascinato i lettori e gli spettatori per il suo mistero.