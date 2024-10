Gli Anelli del Potere: l'interprete di Nori aveva già intuito la verità sullo Straniero

Il mistero sull'identità dello Straniero ne Gli Anelli del Potere è stata svelata nel finale della seconda stagione, ma c'è un'attrice che aveva intuito da tempo chi era l'Istar interpretato da Daniel Weyman.

Ho sicuramente avuto i miei sospetti fin dall'inizio, e li ho resi noti. Già alla prima prova di scena con Daniel Weyman, che interpreta Lo Straniero, non so perché ma ho pensato: questo è il momento giusto per fare questa domanda. Lo incontro e gli chiedo: 'Stai interpretando Gandalf? È questo che sta succedendo?' E Patrick [McKay] è esploso, perché stava bevendo qualcosa, e Daniel ha dato una risposta molto intelligente. Era già allenato a livello mediatico a quel punto, ma sostanzialmente ha detto: 'Lo Straniero non sa chi è a questo punto. E quindi questa è l'unica cosa importante, dobbiamo prendere Lo Straniero per quello che è. Sta ancora cercando di capire dove si trova, dove appartiene, dov'è la sua casa, chi è davvero. È tutto ciò che conta'.