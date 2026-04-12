Ha conquistato la televisione italiana, ora è in vetta alle classifiche di Disney+ (e nessuno ci avrebbe scommesso)

Pubblicazione: 12 aprile alle 10:15

E tu che belva ti senti? La domanda iconica di Francesca Fagnani continua a risuonare nelle case degli italiani, ma ora con una novità che cambia le regole del gioco. Belve, il programma che ha trasformato l'intervista televisiva in un ring psicologico dove cadono maschere e verità scomode, è finalmente approdato su Disney+. Una mossa inaspettata che amplia la platea del talk show più graffiante della tv italiana e segna un nuovo capitolo nella strategia di distribuzione dei contenuti Rai.



Dal 7 aprile 2026, gli abbonati alla piattaforma di Topolino possono recuperare le puntate del programma cult condotto dalla giornalista romana, disponibili on demand dal giorno successivo alla messa in onda su Rai 2. Non più solo RaiPlay, dunque, ma anche l'ecosistema Disney per chi vuole rivedere le interviste che hanno fatto discutere l'Italia intera.



La prima puntata di questa nuova stagione ha già fatto parlare di sé. Tra gli ospiti, Amanda Lear ha regalato perle memorabili con quella sua capacità unica di essere iconica e sfrontata al tempo stesso. Micaela Ramazzotti ha invece fatto rivelazioni interessanti sul suo ex marito Paolo Virzì, mentre Zeudi Di Palma, influencer al centro delle polemiche per la sua fanbase particolarmente agguerrita, ha completato il trittico di interviste della serata.

Belve su Disney Plus, fonte: Disney





Ma come si è arrivati a questo accordo tra la Rai e Disney+? La partnership rappresenta un cambio di paradigma significativo nella distribuzione dei contenuti del servizio pubblico. Oltre a Belve, gli abbonati Disney+ avranno accesso a The Floor - Ne rimarrà solo uno, il game show condotto quest'anno da Paola Perego e Gabriele Vagnato, anche questo disponibile in streaming dal giorno successivo alla messa in onda su Rai 2. L'accordo non si limita ai programmi in onda. Disney+ amplierà progressivamente il catalogo con una selezione di fiction Rai tra le più apprezzate dal pubblico: Braccialetti rossi, Mina Settembre, L'amica geniale, Un passo dal cielo e Màkari. A questi si aggiunge Il Collegio, il docu-reality che ha conquistato le nuove generazioni con la sua formula nostalgica e formativa. Tutti questi titoli saranno raccolti in una collezione dedicata sulla piattaforma.



Chi frequenta già Disney+ avrà notato che alcuni prodotti Rai erano già presenti nel catalogo. Don Matteo, I Bastardi di Pizzofalcone, Un Medico in Famiglia, Doc - Nelle Tue Mani, Il Commissario Ricciardi e Le Indagini di Lolita Lobosco facevano già compagnia alle produzioni originali italiane firmate Disney+, da I Leoni di Sicilia a Le Fate Ignoranti, passando per Avetrana - Qui non è Hollywood e l'amatissima Boris 4.



Per la Rai, l'accordo rappresenta un'opportunità di espandere il proprio pubblico oltre i confini tradizionali. Disney+, dal canto suo, arricchisce il proprio catalogo con contenuti italiani di qualità, in un momento in cui la competizione tra piattaforme si gioca anche sulla capacità di offrire produzioni locali accanto ai blockbuster internazionali. E Belve, con il suo mix di giornalismo, spettacolo e verità scomode, si conferma uno dei prodotti più versatili e appetibili del panorama televisivo italiano.