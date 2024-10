Harry Potter: Andrew Garfield risponde a una domanda legata alla possibilità di interpretare Remus Lupin

Redattrice per badtaste, illustratrice e concept artist.

Pubblicazione: 21 ottobre alle 16:30

Intervistato da BBC news sul red carpet londinese di We Live In Time, Andrew Garfield si è ritrovato per pochi secondi a pensare a un mondo completamente diverso, quello di Harry Potter.

Questo é il tipo di domanda alla quale non so mai come rispondere. Diciamo che accetterei qualsiasi ruolo, può andare come risposta?

Messo a conoscenza del fatto che i fan da decenni lo hanno scelto come giovanenei loro fan casting (insieme ad Aaron Taylor-Johnson per James Potter e Ben Barnes per Sirius Black), l’attore ha senza problemi ammesso che accetterebbe qualsiasi ruolo nella nuova serie diper la HBO se glielo chiedessero:

La lavorazione alla serie diprocede molto lentamente, con i casting call per i tre giovani protagonisti (Harry, Ron e Hermione) che si concluderanno a fine ottobre, mentre la produzione e le riprese dovrebbero iniziare non prima della prossima primavera.

Mentre per Remus Lupin, così come per Sirius Black e gran parte del cast adulto dell’epoca dei Malandrini, servirebbero attori che tra qualche anno (si parlerebbe della terza stagione della serie) abbiano tra i 30 e i 40 anni.

Andrew Garfield, invece, sarà nelle sale italiane con We Live In Time insieme a Florence Pugh a novembre.