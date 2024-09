Harry Potter, Gary Oldman: "Tra qualche anno potrei interpretare Silente"

Pubblicazione: 16 settembre alle 20:35

Gary Oldman ha parlato della possibilità di essere coinvolto nella serie di Harry Potter in fase di sviluppo per HBO dopo aver interpretato Sirius Black nei film tratti dai romanzi di J.K. Rowling.

Sul red carpet degli Emmy, l'attore ha confermato che nessuno lo ha contattato e pensa che i produttori vogliano un cast completamente nuovo.

Oldman ha però ammesso:

Amo Sirius. Non era abbastanza presente nei film: è arrivato e poi ha attraversato il velo.

Scommetterei i miei soldi sul fatto che coinvolgeranno un cast completamente nuovo.

La star di Slow Horses ha aggiunto:

I fan della saga che hanno amato la sua interpretazione, tuttavia, potrebbero sperare che all'attore venga offerto un nuovo ruolo. Oldman ha infatti spiegato:

Forse tra qualche anno potrei interpretare Silente.

Il casting per trovare i nuovi giovanissimi protagonisti, che dovrebbero avere le parti di Harry e degli altri personaggi per varie stagioni, è attualmente in corso e non è ancora stato svelato se qualche volto conosciuto dai fan ritornerà, magari con delle parti inaspettate.