Pubblicazione: 28 novembre alle 08:15

Manca ormai meno di un mese al ritorno del mondo magico di Harry Potter sul piccolo schermo e, mentre le prime immagini della nuova serie HBO continuano a dividere gli appassionati, è arrivato anche il giudizio della persona che ha dato vita all'intero universo narrativo. J.K. Rowling ha espresso il proprio entusiasmo per il nuovo adattamento televisivo dei suoi romanzi, rispondendo attraverso il suo profilo X a uno dei tanti lettori che attendono di vedere questa nuova versione delle avventure del maghetto.

"Spero che la nuova serie vi piaccia (io la adoro)", ha scritto la scrittrice nella serata del 26 novembre. Una dichiarazione tanto breve quanto significativa, soprattutto considerando. Rowlingdella serie e ha collaborato con il team creativo incaricato di riportare sullo schermo le vicende di Harry, Ron ed Hermione. La scrittrice non ha tuttavia specificatodella prima stagione nella loro versione definitiva.

Non è la prima volta che J.K. Rowling manifesta pubblicamente il proprio apprezzamento per il progetto, visto che nel giugno del 2025, dopo aver letto le sceneggiature dei primi due episodi, l'autrice aveva già espresso un giudizio estremamente positivo sul lavoro svolto dagli sceneggiatori. Fin dall'annuncio della serie, avvenuto nel 2023, Rowling aveva inoltre sottolineato come il formato televisivo rappresentasse un'occasione per restituire ai suoi romanzi quella ricchezza di dettagli che, per ragioni di durata, non era stato possibile conservare integralmente negli adattamenti cinematografici.

Harry Potter, fonte: HBO

Anche Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e HBO Max, ha già promosso la prima stagione e lo scorso ottobre, il dirigente aveva confermato di aver visionato tutti gli episodi, dichiarandosi particolarmente soddisfatto del risultato. L'emittente sembra riporre grande fiducia nel progetto, tanto da aver annunciato il rinnovo per una seconda stagione diversi mesi prima del debutto ufficiale. Nel frattempo, le immagini promozionali diffuse da HBO hanno alimentato il dibattito tra gli appassionati.

In particolare,di Hogwarts ha suscitato numerosi confronti con il primo film diretto da Chris Columbus. Il registaha recentemente spiegato come alcune somiglianze con la saga cinematografica siano state mantenute intenzionalmente, anche in virtù delle descrizioni particolarmente dettagliate presenti nei romanzi. La, Arabella Stanton in quelli di Hermione Granger e Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley.

A interpretare Albus Silente sarà John Lithgow, mentre Janet McTeer, Paapa Essiedu e Nick Frost vestiranno rispettivamente i panni di Minerva McGranitt, Severus Piton e Rubeus Hagrid. L'ambizioso progetto di HBO prevede di dedicare una stagione a ciascuno dei sette romanzi, permettendo così di approfondire personaggi e vicende sacrificati negli otto lungometraggi distribuiti tra il 2001 e il 2011. Le riprese della seconda stagione, basata su Harry Potter e la Camera dei Segreti, sono già in corso, sebbene HBO non abbia ancora annunciato una data di uscita. Per scoprire se l'entusiasmo di J.K. Rowling sarà condiviso anche dal pubblico bisognerà attendere il 25 dicembre 2026, quando Harry Potter e la Pietra Filosofale debutterà su HBO Max anche in Italia.