Harry Potter, J.K. Rowling svela cosa pensa della nuova serie HBO e manda un messaggio ai fan della saga
A poche settimane dal debutto di Harry Potter e la Pietra Filosofale su HBO Max, J.K. Rowling svela ai fan cosa pensa del nuovo adattamento dei suoi romanzi.
Manca ormai meno di un mese al ritorno del mondo magico di Harry Potter sul piccolo schermo e, mentre le prime immagini della nuova serie HBO continuano a dividere gli appassionati, è arrivato anche il giudizio della persona che ha dato vita all'intero universo narrativo. J.K. Rowling ha espresso il proprio entusiasmo per il nuovo adattamento televisivo dei suoi romanzi, rispondendo attraverso il suo profilo X a uno dei tanti lettori che attendono di vedere questa nuova versione delle avventure del maghetto.
Non è la prima volta che J.K. Rowling manifesta pubblicamente il proprio apprezzamento per il progetto, visto che nel giugno del 2025, dopo aver letto le sceneggiature dei primi due episodi, l'autrice aveva già espresso un giudizio estremamente positivo sul lavoro svolto dagli sceneggiatori. Fin dall'annuncio della serie, avvenuto nel 2023, Rowling aveva inoltre sottolineato come il formato televisivo rappresentasse un'occasione per restituire ai suoi romanzi quella ricchezza di dettagli che, per ragioni di durata, non era stato possibile conservare integralmente negli adattamenti cinematografici.
Anche Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e HBO Max, ha già promosso la prima stagione e lo scorso ottobre, il dirigente aveva confermato di aver visionato tutti gli episodi, dichiarandosi particolarmente soddisfatto del risultato. L'emittente sembra riporre grande fiducia nel progetto, tanto da aver annunciato il rinnovo per una seconda stagione diversi mesi prima del debutto ufficiale. Nel frattempo, le immagini promozionali diffuse da HBO hanno alimentato il dibattito tra gli appassionati.
A interpretare Albus Silente sarà John Lithgow, mentre Janet McTeer, Paapa Essiedu e Nick Frost vestiranno rispettivamente i panni di Minerva McGranitt, Severus Piton e Rubeus Hagrid. L'ambizioso progetto di HBO prevede di dedicare una stagione a ciascuno dei sette romanzi, permettendo così di approfondire personaggi e vicende sacrificati negli otto lungometraggi distribuiti tra il 2001 e il 2011. Le riprese della seconda stagione, basata su Harry Potter e la Camera dei Segreti, sono già in corso, sebbene HBO non abbia ancora annunciato una data di uscita. Per scoprire se l'entusiasmo di J.K. Rowling sarà condiviso anche dal pubblico bisognerà attendere il 25 dicembre 2026, quando Harry Potter e la Pietra Filosofale debutterà su HBO Max anche in Italia.