The Pitt 3 quando esce? La serie più vista del 2026 è pronta a tornare
The Pitt 3 debutta nel 2027 su HBO Max. Dopo il crollo mentale, il dottor Robby inizia il percorso di guarigione. Cast, trame e anticipazioni.
L'attesa sta per finire. HBO Max ha ufficialmente confermato che la terza stagione di The Pitt debutterà il 7 gennaio 2027, continuando la tradizione della serie di premiare con date di lancio sempre più anticipate. Se la prima stagione aveva esordito il 9 gennaio e la seconda l'8, questa nuova tornata di episodi segna un ulteriore passo avanti nel calendario, consolidando l'appuntamento di inizio anno con il medical drama che ha saputo conquistare pubblico e critica.
La produzione di The Pitt 3 è partita a Los Angeles nel giugno 2026, seguendo la stessa tempistica della stagione precedente. Noah Wyle, che oltre a interpretare il protagonista dottor Michael Robinavitch, detto Robby, ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo, ha recentemente confermato che nove episodi sono già stati completati e pronti per la messa in onda. Se la serie manterrà la sua struttura abituale da quindici episodi, resterebbero quindi un massimo di sei puntate ancora da ultimare, con una pianificazione che ricorda quella della seconda stagione, le cui riprese si erano protratte fino alla fine di gennaio, oltre la data di debutto.
Il cast principale torna quasi al completo. Oltre a Wyle, ritroveremo Katherine LaNasa nei panni di Dana, Patrick Ball come il dottor Langdon, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Shabana Azeez, Gerran Howell e Sepideh Moafi. Ma non mancano i cambiamenti significativi nel roster. Ayesha Harris, che interpreta la dottoressa Parker Ellis, è stata promossa a regular della serie, un riconoscimento del peso crescente del suo personaggio nella dinamica del Trauma Medical Center di Pittsburgh. Dall'altra parte, Supriya Ganesh ha lasciato lo show nel ruolo della dottoressa Samira Mohan, con un'uscita di scena avvenuta poco prima del finale della seconda stagione.
Ma il dottor Robby non sarà l'unico a dover affrontare tempeste emotive. Il cast ha lasciato intendere che altri personaggi vivranno i loro momenti di crisi, con cadute psicologiche e sfide personali che metteranno alla prova la coesione del team medico. Le tensioni già emerse tra Robby, Dana e il dottor Langdon continueranno a permeare le dinamiche del reparto, mentre la dottoressa Javadi, interpretata da Shabana Azeez, inizierà la sua nuova rotazione in psichiatria d'emergenza, un elemento che potrebbe offrire una prospettiva inedita sulle problematiche mentali affrontate sia dai pazienti che dallo staff.
Finora HBO Max ha rilasciato un solo teaser trailer per la terza stagione, un montaggio di scene che ha già fatto intravedere l'intensità emotiva che caratterizzerà i nuovi episodi. Con meno di due mesi alla premiere, è lecito aspettarsi che nelle prossime settimane arrivi un trailer più sostanzioso, capace di offrire uno sguardo più approfondito sulle storyline principali e sui momenti chiave che attendono i protagonisti.