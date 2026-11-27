Pubblicazione: 27 novembre alle 12:13

L'attesa sta per finire. HBO Max ha ufficialmente confermato che la terza stagione di The Pitt debutterà il 7 gennaio 2027, continuando la tradizione della serie di premiare con date di lancio sempre più anticipate. Se la prima stagione aveva esordito il 9 gennaio e la seconda l'8, questa nuova tornata di episodi segna un ulteriore passo avanti nel calendario, consolidando l'appuntamento di inizio anno con il medical drama che ha saputo conquistare pubblico e critica.





L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui canali social del network, un contenuto che ha subito catturato l'attenzione dei fan. Nel filmato si vedono Gerran Howell nei panni del dottor Whitaker, Isa Briones come la dottoressa Santos e Taylor Dearden nel ruolo della dottoressa King mentre frugano in un armadietto alla ricerca di materiale medico. Un momento apparentemente leggero che però tradisce una realtà produttiva ancora in fermento:, nonostante la vicinanza della data di premiere., seguendo la stessa tempistica della stagione precedente. Noah Wyle, che oltre a interpretare il protagonista dottor Michael Robinavitch, detto Robby, ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo, ha recentemente confermato che nove episodi sono già stati completati e pronti per la messa in onda., resterebbero quindi un massimo di, con una pianificazione che ricorda quella della seconda stagione, le cui riprese si erano protratte fino alla fine di gennaio, oltre la data di debutto.

Il cast principale torna quasi al completo. Oltre a Wyle, ritroveremo Katherine LaNasa nei panni di Dana, Patrick Ball come il dottor Langdon, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Shabana Azeez, Gerran Howell e Sepideh Moafi. Ma non mancano i cambiamenti significativi nel roster. Ayesha Harris, che interpreta la dottoressa Parker Ellis, è stata promossa a regular della serie, un riconoscimento del peso crescente del suo personaggio nella dinamica del Trauma Medical Center di Pittsburgh. Dall'altra parte, Supriya Ganesh ha lasciato lo show nel ruolo della dottoressa Samira Mohan, con un'uscita di scena avvenuta poco prima del finale della seconda stagione.





. Il dottor Robby ha attraversato una spirale discendente nella seconda stagione, un percorso di deterioramento psicologico che ha toccato corde profonde nei fan della serie. Il creator e showrunner R. Scott Gemmill, insieme al cast, ha anticipato che la terza stagione mostrerà l'inizio del percorso di guarigione del personaggio, con Robby che intraprende finalmente un cammino verso il benessere mentale. Un arco narrativo delicato e necessario, che promette di esplorare con realismo le sfide della salute mentale in un ambiente ad altissima pressione come quello di un pronto soccorso sottofìnanziato.Ma il dottor Robby non sarà l'unico a dover affrontare tempeste emotive., con cadute psicologiche e sfide personali che metteranno alla prova la coesione del team medico. Le tensioni già emerse tra Robby, Dana e il dottor Langdon continueranno a permeare le dinamiche del reparto, mentre la dottoressa Javadi, interpretata da Shabana Azeez, inizierà la sua nuova rotazione in psichiatria d'emergenza, un elemento che potrebbe offrire una prospettiva inedita sulle problematiche mentali affrontate sia dai pazienti che dallo staff.

Finora HBO Max ha rilasciato un solo teaser trailer per la terza stagione, un montaggio di scene che ha già fatto intravedere l'intensità emotiva che caratterizzerà i nuovi episodi. Con meno di due mesi alla premiere, è lecito aspettarsi che nelle prossime settimane arrivi un trailer più sostanzioso, capace di offrire uno sguardo più approfondito sulle storyline principali e sui momenti chiave che attendono i protagonisti.



