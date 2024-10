Heartstopper 3: Alice Oseman commenta l'evoluzione di Isaac nei nuovi episodi

La stagione 3 di Heartstopper dà spazio anche alla storia di Isaac e la creatrice Alice Oseman ha ora commentato l'evoluzione del personaggio nei nuovi episodi disponibili su Netflix.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla storia raccontata nelle puntate!

Isaac, nell'episodio 4, svela ai suoi amici di essere asessuale e aromantico, proprio come Alice nella vita reale.

Oseman ha spiegato a TVLine:

L'autrice ha aggiunto:

Penso che molte persone, la maggior parte delle persone al mondo, non sappiano cosa voglia dire essere asessuali, essere aromantici. Quindi con Isaac volevo mostrare una classica storia di coming out in cui, come accade con le storie di coming out gay, sente che c'è qualcosa di diverso in lui. Forse sperimenta un po' con qualcuno e non va bene, quindi si sente ancora davvero strano. Poi deve scoprire cosa significano queste nuove etichette e in un certo senso trova un'auto-accettazione alla fine.