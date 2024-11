Hulk Hogan spiega perché Netflix ha accantonato il film sulla sua vita: "Il copione era incredibile"

Nel 2019 Netflix aveva annunciato che stava lavorando a un film sul campione di wrestling Hulk Hogan. Chris Hemsworth avrebbe dovuto interpretare il protagonista, mentre alla regia avremmo dovuto trovare Todd Phillips. All'inizio di quest'anno però il regista ha rivelato che il progetto era stato messo da parte, senza però aggiungere nient'altro.

Ora è lo stesso Hulk Hogan a spiegare cos'è successo:

Hanno saltato un passaggio nel contratto, c'era un pagamento che non è stato fatto al momento giusto. Il copione era incredibile. Scott Silver, che ha scritto la sceneggiatura di Joker, The Wolf of Wall Street e tanti altri film, ha detto: "Questa è la cosa migliore che io abbia mai scritto." Quando l'ho letta, ho pensato: "Oh mio dio, è davvero fantastico."