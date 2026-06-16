Hunter Davenport è la chiave: anticipazioni sul futuro di Off-Campus (che potrebbe eguagliare il successo di Bridgerton)

Pubblicazione: 16 giugno alle 16:54

Off-Campus non è solo l'ennesima serie romantica destinata a bruciare in fretta. Prime Video ha in mano qualcosa di diverso, qualcosa che potrebbe trasformarsi in un fenomeno di lunga durata. E i segnali sono tutti lì, nascosti tra le pieghe della prima stagione, visibili a chi sa dove guardare. La piattaforma di streaming ha già rinnovato lo show per una seconda stagione prima ancora che il primo episodio vedesse la luce, un segnale di fiducia raro nel panorama delle serie tv contemporanee. Ma c'è di più: la struttura narrativa che Louisa Levy e il suo team creativo hanno costruito suggerisce un futuro molto più ambizioso, che potrebbe estendersi fino a otto stagioni.



Off-Campus ha saputo tradurre l'essenza dei romanzi bestseller di Elle Kennedy in un prodotto televisivo che funziona su più livelli: romance credibile, dinamiche di gruppo ben orchestrate, e quella miscela di leggerezza e profondità emotiva che il pubblico cerca. Ma mentre i fan dei libri si aspettavano una trasposizione fedele dei cinque volumi della serie originale, gli showrunner stanno giocando una partita diversa, più sofisticata.



La prima stagione ha raccontato la storia d'amore tra Hannah Wells e Garrett Graham, seguendo fedelmente il primo libro, The Deal. Ma è nell'episodio sei, The Breakaway, che si intuisce la vera strategia. Qui viene introdotta la seconda storia d'amore centrale: quella tra Allie, migliore amica di Hannah, e Dean Di Laurentis, compagno di squadra e coinquilino di Garrett. Una scelta che rappresenta un cambiamento radicale rispetto ai libri, dove la seconda storia romantica appartiene a John Logan, miglior amico di Garrett.

Questa deviazione è una mossa strategica che rivela come gli autori stiano pensando ben oltre il materiale di partenza. Nei romanzi originali, Allie e Dean hanno la loro storia in The Score, il terzo libro della serie. Anticipare la loro relazione significa riorganizzare l'intera architettura narrativa, ma soprattutto significa introdurre prima del tempo un personaggio chiave: Hunter Davenport.



Hunter rappresenta il fulcro attorno al quale ruota il futuro a lungo termine di Off-Campus. Nella serie tv, non è solo un altro giocatore di hockey: è il terzo vertice di un triangolo amoroso con Allie e Dean, un elemento che nei libri praticamente non esiste. Verso la fine della prima stagione, Allie ha un incontro con Hunter, scatenando l'odio viscerale di Dean nei confronti del ragazzo. Le ragioni di questo rancore non sono ancora del tutto chiare, ma sembrano legate alla sorella di Dean, Summer, già menzionata nella serie.



Qui si nasconde il piano. Hunter Davenport non è un semplice antagonista romantico temporaneo. È il protagonista di The Play, il terzo libro della serie sequel Briar U, che segue le vicende della generazione successiva di giocatori di hockey della Briar University. Introducendolo così presto e costruendo un background conflittuale con Dean, la serie, con un colpo di scena che stravolge i libri, sta gettando le fondamenta per una transizione fluida verso le storie di Briar U, estendendo potenzialmente la vita dello show fino a otto stagioni.

Il modello è chiaro: Off-Campus sta seguendo la formula di Bridgerton (e potrebbe uguagliarne il successo), per cui ogni stagione si concentra su una coppia diversa all'interno di un ensemble corale. Questo approccio permette alla serie di mantenere freschezza narrativa, introducendo nuovi tropi romantici e sfide personali, mentre i personaggi delle stagioni precedenti rimangono presenti come contorno, creando continuità e profondità. È una strategia che funziona, come dimostrato dal successo planetario della serie Netflix, e che si adatta perfettamente al materiale di partenza.



Naturalmente, tutto questo dipende dal mantenimento della qualità e dall'interesse del pubblico. Ma i segnali sono promettenti. Off-Campus ha già superato le aspettative al debutto e se le riprese della seconda stagione sono già in corso, come riportato, Prime Video sta chiaramente puntando su un ritmo di produzione sostenuto, una stagione all'anno. Un passo che permette di mantenere vivo l'entusiasmo senza rischiare la stanchezza creativa che affligge produzioni più dilatate nel tempo.