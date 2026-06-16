Su Prime Video, c'è una serie sci-fi che ha rivoluzionato la space opera (e nessun'altra è riuscita a eguagliarla)

Pubblicazione: 16 giugno alle 15:39

C'è stato un tempo in cui le space opera dominavano il panorama televisivo della fantascienza. Gli anni Novanta e i primi Duemila erano un'epoca dorata per chi amava le storie ambientate nelle profondità dello spazio. Poi qualcosa è cambiato. Con l'arrivo degli anni Duemila inoltrati, le space opera hanno cominciato a perdere smalto. L'era della prestige TV aveva preso piede, portando con sé un nuovo tipo di narrazione: più oscura, più radicata nella realtà, con valori produttivi da cinema e una serializzazione serrata. Il pubblico cercava altro.



Fino a quando non è arrivata The Expanse. Tra il 2015 e il 2022, questa serie ha fatto qualcosa di più che riaccendere l'interesse per le space opera: ha letteralmente reinventato il genere per il panorama televisivo moderno. Per la prima volta, gli appassionati potevano godere di una serie narrativamente densa, con una qualità produttiva che rivaleggiava con i grandi film. E senza The Expanse, probabilmente non avremmo visto le migliori space opera degli anni Venti del Duemila che conosciamo oggi.



Molte serie spaziali dei primi anni Duemila continuavano ad apparire e a sentirsi come quelle degli anni Novanta. La narrazione episodica, con l'avventura autoconclusiva della settimana, rimaneva la norma. I budget per gli effetti visivi erano spesso limitati, e il risultato si vedeva. Gli studi che producevano space opera non avevano ancora abbracciato pienamente il modello della prestige TV che stava elevando così tante altre categorie di intrattenimento.

The Expanse ha cambiato tutto, e lo ha fatto quasi immediatamente. La serie ha combinato lo storytelling basato sull'intrigo tipico dell'era prestige con i marchi distintivi delle space opera dell'età dell'oro, creando un pacchetto straordinariamente coeso. Ha dimostrato che le serie televisive ambientate nello spazio potevano essere sofisticate quanto i drama più acclamati del momento. La scala era enorme, ma mai a scapito del lavoro sui personaggi. Invece di scegliere tra spettacolo e sostanza, The Expanse eccelleva in entrambi.



Il salvataggio operato da Amazon dopo la cancellazione da parte di Syfy nel 2018 ha solo rafforzato questa eredità. Le stagioni dalla quarta alla sesta sono arrivate come esclusive Prime Video, permettendo a The Expanse di abbracciare completamente l'era dello streaming. Questo passaggio ha dimostrato qualcosa di fondamentale: le space opera non erano affatto una reliquia superata, ma un genere perfettamente posizionato per prosperare nell'epoca del binge-watching. Sotto l'ala di Prime, The Expanse ha provato che la space opera poteva essere il futuro, non il passato.



Eppure, nonostante The Expanse abbia scritto un vero e proprio manuale per le space opera televisive moderne, il genere ha faticato a produrre un vero successore. La sua influenza si vede ovunque, ma poche serie sono riuscite a eguagliarla. Negli anni successivi alla sua conclusione sono apparse diverse space opera di qualità, come Dune: Prophecy, The Ark e vari show di Star Trek come Strange New Worlds. Tuttavia, nessuna sembra essere all'altezza della saga epica in sei stagioni di The Expanse.

C'è comunque motivo di ottimismo all'orizzonte. Prime Video sta sviluppando The Captive's War (serie che non potrai perderti se ami Star Wars), basata sui romanzi di Daniel Abraham e Ty Franck, gli autori dietro i libri di The Expanse (sotto lo pseudonimo condiviso James S.A. Corey). Ma dato che deve ancora entrare in produzione, è impossibile sapere se potrà continuare lo slancio che The Expanse ha generato.



Per ora, The Expanse rimane il punto di riferimento assoluto. È arrivata quando le space opera avevano disperatamente bisogno di reinventarsi, ha trascinato il genere nell'era della prestige TV e ha dimostrato quanto potente potesse essere la narrazione fantascientifica su larga scala quando le vengono date le risorse e la libertà creativa che merita. Anni dopo il suo finale, al panorama televisivo manca ancora una serie capace di colmare il vuoto lasciato da The Expanse.