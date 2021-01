Nel corso del podcast Phase Zero di Comicbook , il creatore di Thanosha preannunciato che rivedremo il Titano Folle interpretato dain altri film dell’Universo Cinematografico Marvel.

Il primo progetto in questione dovrebbe essere Gli Eterni, in arrivo a fine anno:

Hanno fatto una barca di soldi [grazie a Thanos] e credo di aver sentito alcune voci sul fatto che tornerà in progetti diversi. La prima cosa che mi pare abbiano confermato dai Marvel Studios è che farà almeno una piccola apparizione negli Eterni. Perciò resterà un po’ in giro.

Ha poi precisato, subito dopo:

Queste sono voci giunte alle mie orecchie. L’ho letto da qualche parte.

Starlin, ricordiamo, aveva già preannunciato la cosa l’anno scorso:

Mi sa che la storia non è ancora conclusa. Lo hanno già annunciato, credo che un giovane Thanos sarà in Gli Eterni, ricordo di averlo letto da qualche parte.

È possibile che Starlin si stesse riferendo a un concept di una scena scartata di Avengers: Endgame in cui un giovane Thanos sarebbe dovuto apparire assieme agli Eterni.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita è prevista per novembre 2021.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!