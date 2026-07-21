Il Falsario, la sconvolgente storia vera che ha ispirato il film più visto su Netflix

Pubblicazione: 21 luglio alle 12:03

È tra i film italiani più visti su Netflix: Il Falsario, diretto da Stefano Lodovichi è anche una storia vera. Dietro il protagonista interpretato da Pietro Castellitto si nasconde infatti una figura realmente esistita: Antonio Chichiarelli, artista dal talento straordinario, falsario d'eccezione e uomo finito al centro di alcuni dei capitoli più oscuri della storia italiana. Il lungometraggio non si limita a raccontare la carriera criminale di un abile contraffattore di opere d'arte, ma costruisce un affresco della Roma degli Anni di Piombo, quando terrorismo, criminalità organizzata, servizi segreti deviati e politica sembravano intrecciarsi in un mosaico ancora oggi ricco di interrogativi. È proprio questo legame con fatti realmente accaduti a rendere il film particolarmente affascinante.

Pur scegliendo una narrazione romanzata e cinematografica, gli autori si ispiranoche racconta la vita di un uomo rimasto sospeso tra cronaca nera e leggenda. L'ispirazione principale del film arriva dal libro Il falsario di Stato, scritto nel 2008 dai giornalistiL'opera ripercorre la vita di Antonio Giuseppe Chichiarelli, nato nel 1948 e dotato fin da giovane di un talento artistico fuori dal comune. La sua abilità nelera tale da riuscire a ingannare collezionisti ed esperti. Ciò che inizialmente poteva rappresentare una promettente carriera nel mondo dell'arte

Trasferitosi a Roma negli anni Settanta, Chichiarelli iniziò a frequentare ambienti criminali sempre più importanti. Dopo alcuni arresti per reati comuni, entrò in contatto con uomini destinati a diventare figure di primo piano della Banda della Magliana, una delle organizzazioni criminali più potenti della Capitale. Fu proprio questo intreccio tra talento artistico e criminalità a renderlo un personaggio unico nella cronaca italiana.

Pietro Castellitto in una scena de Il Falsario - Fonte: Netflix

L'aspetto più inquietante della vicenda riguarda il possibile coinvolgimento di Chichiarelli nel rapimento di Aldo Moro. Durante i 55 giorni del sequestro, le Brigate Rosse diffusero diversi comunicati destinati a orientare l'opinione pubblica. Tra questi comparve il celebre falso "Comunicato numero 7", nel quale si annunciava la morte dello statista e si indicava il Lago della Duchessa come luogo dove cercarne il corpo. Quel documento risultò poi essere un clamoroso depistaggio. Secondo le ricostruzioni storiche più accreditate, sarebbe stato proprio Antonio Chichiarelli a realizzarlo grazie alla sua incredibile capacità di imitare perfettamente documenti e dattiloscritti. Ancora oggi, però, rimane uno dei tanti interrogativi irrisolti della vicenda: chi commissionò realmente quel falso? Per quale motivo? E soprattutto, quali interessi si celavano dietro quell'operazione?

Il film non pretende di offrire risposte definitive.che caratterizzò uno dei periodi più difficili della Repubblica italiana. Lodovichi sceglie di raccontare gli Anni di Piombo attraverso gli occhi di un protagonista ambiguo, lontano dall'immagine tradizionale del gangster.Le sue capacità nel copiare Modigliani, Gauguin, Bernini e altri grandi maestri diventano il passaporto per entrare in un mondo fatto di collezionisti senza scrupoli, boss mafiosi e criminali disposti a sfruttare il suo talento.

Il film mostra così una Roma elegante e decadente allo stesso tempo, nella quale gallerie d'arte, locali esclusivi e ambienti dell'alta società convivono con traffici illeciti, terrorismo e violenza. Questa doppia anima rappresenta uno degli elementi più riusciti della pellicola. La storia segue Antonio "Tony" Chichiarelli, giovane pittore trasferitosi a Roma insieme agli amici d'infanzia don Vittorio e Fabio. Grazie al suo straordinario talento nella copia dei dipinti, Tony viene scoperto dalla gallerista Donata, che lo introduce nel mercato delle opere contraffatte. Ben presto, però, le sue capacità attirano l'interesse della criminalità organizzata, che lo coinvolge in incarichi sempre più rischiosi.

Mentre il suo amico Fabio si avvicina alla lotta armata delle Brigate Rosse e don Vittorio intraprende la carriera ecclesiastica, Tony si ritrova al centro di una rete di relazioni che comprende mafia, Banda della Magliana e oscuri rappresentanti dei servizi segreti. L'artista diventa così protagonista di una spirale di tradimenti, depistaggi, ricatti e omicidi, fino a comprendere che uscire da quel sistema potrebbe essere impossibile. A guidare il cast è Pietro Castellitto, con un'interpretazione intensa e carismatica. Accanto a lui troviamo: Giulia Michelini, nel ruolo di Donata, gallerista che riconosce il talento di Tony e ne cambia il destino; Edoardo Pesce, volto ormai consolidato del cinema italiano, perfetto per interpretare le figure legate alla criminalità romana; Claudio Santamaria, che dà vita a uno dei personaggi più enigmatici della storia.

A oltre quarant'anni dalla sua morte, Antonio Chichiarelli resta una figura avvolta dal mistero. Fu assassinato nel 1984, a soli trentasei anni, in circostanze mai completamente chiarite. Le ipotesi formulate nel corso del tempo sono numerose: un regolamento di conti interno alla criminalità, vendette legate alla rapina alla Brink's oppure il tentativo di mettere definitivamente a tacere un uomo che conosceva troppi segreti. Nemmeno il suo coinvolgimento nel falso comunicato delle Brigate Rosse è stato mai spiegato fino in fondo. Ancora oggi storici, magistrati e giornalisti continuano a interrogarsi sul ruolo che ebbe realmente nei grandi misteri italiani. Ed è proprio questa zona grigia, fatta di verità documentate e interrogativi irrisolti, a rendere Il Falsario molto più di un semplice thriller.