L’annuncio sarebbe imminente: l’edizione 2021 delè destinata a slittare, verosimilmente al mese di luglio.

Variety rivela che l’organizzazione sta valutando concretamente se fissare le nuove date tra il 5 e il 25 luglio: nel caso fosse più vicino al 25 luglio, la vicinanza con il Festival di Venezia (1-11 settembre) sarebbe evidente e creerebbe una concorrenza non indifferenze tra i due. Il sito sottolinea che sebbene fosse stato valutato un posizionamento a fine giugno, in quelle date verrà fissato il Cannes Lions, manifestazione legata all’ambito pubblicitario che non intende slittare a ottobre (l’anno scorso avvenne così, e poi venne proprio cancellata).

A riprova di ciò le indicazioni che sono pervenute al sindacato che rappresenta le strutture alberghiere della zona di Cannes, e cioè che il Festival verrà spostato all’estate. La cosa non sembra far piacere agli albergatori (il Festival garantisce infatti lavoro in un mese non ancora particolarmente vivace come maggio): “Preferiremmo di gran lunga che rimanesse a maggio, ovviamente, ma saremo felici di prepararci per accogliere il Festival a luglio,” ha dichiarato un rappresentante. “Abbiamo concordato delle date che stiano tra il 5 e il 25 luglio, il festival potrebbe iniziare il 5 o più avanti”.

Gli organizzatori di Cannes starebbero anche prendendo in considerazione di estendere la durata del festival rispetto ai canonici dieci giorni, anche per via della gran quantità di titoli pronti per essere mostrati (potrebbe iniziare il lunedì e finire la domenica), anche se molto dipende dal budget. Ci sarebbe anche un piano C che farebbe slittare la manifestazione a fine agosto, in diretta competizione con Venezia e (poco dopo) Toronto. È altamente improbabile che si rischi uno scontro simile, ma tutto dipende dall’andamento della pandemia.

Vi ricordiamo che l’anno scorso il Festival è stato cancellato e sostituito con un evento online.

Fonte: Variety