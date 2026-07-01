Il passato che ritorna e la fragilità di identità nascoste, in questa serie thriller da vedere su Netflix

Pubblicazione: 01 luglio alle 14:00

Quando si parla di Harlan Coben su Netflix, la mente corre subito a Fool Me Once, il thriller che ha dominato le classifiche mondiali e si è guadagnato un posto nella Top 10 delle serie più viste di sempre sulla piattaforma. Eppure, nel catalogo delle trasposizioni televisive dello scrittore americano, esiste una gemma nascosta che merita la stessa attenzione, se non di più: Stay Close. Uscita nel 2021, questa miniserie in otto episodi ha conquistato un impressionante 92% su Rotten Tomatoes, eppure nessuno la conosce. Un peccato, considerando che racchiude tutto ciò che rende le storie di Coben così irresistibili: mistero stratificato, colpi di scena imprevedibili e personaggi tormentati da segreti sepolti.



La serie, adattata da Danny Brocklehurst, segue Megan Pierce, interpretata con intensità da Cush Jumbo, una madre di tre figli che sta per sposarsi. La sua vita sembra perfetta, almeno in superficie. Ma durante la festa del suo addio al nubilato, un messaggio misterioso indirizzato a "Cassie" le ricorda che il passato non è mai davvero morto. Cassie era la sua identità precedente, quella di una ballerina esotica al club Vixens, un'esistenza che Megan ha faticosamente cercato di cancellare per costruirsi una nuova vita rispettabile. Quel biglietto sulla porta di casa è il primo tassello di un domino che sta per crollare.



Il genio narrativo di Stay Close sta proprio nella sua capacità di intrecciare più linee temporali e prospettive. Non si tratta solo della storia di Megan che tenta disperatamente di proteggere la sua famiglia dalla verità. Ci sono anche Ray Levine, un ex fotografo documentarista interpretato da Richard Armitage, ora ridotto a paparazzo, e Lorraine, un'enigmatica figura del passato di Megan che riappare senza preavviso. E poi c'è l'investigatore DS Michael Broome, incarnato da James Nesbitt, ossessionato da un caso irrisolto di persona scomparsa. Questi personaggi, apparentemente scollegati, vengono tirati dentro un vortice comune quando un uomo legato al loro passato condiviso sparisce nel nulla, esattamente 17 anni dopo un'altra misteriosa sparizione avvenuta nella stessa notte.

La struttura della serie è una delle sue forze maggiori. Ogni episodio aggiunge un pezzo al puzzle, rivelando dettagli che ribaltano completamente ciò che pensavi di sapere. È il marchio di fabbrica di Harlan Coben: niente è come appare, e la verità emerge lentamente, strato dopo strato, fino a un finale che lascia soddisfatti ma anche desiderosi di riavvolgere il nastro per cogliere tutti gli indizi seminati lungo il cammino.



Oltre alla trama avvincente, Stay Close brilla per la qualità delle interpretazioni. Quello che rende la serie un classico moderno nel panorama dei thriller televisivi non è solo la costruzione meticolosa del mistero, ma anche la capacità di toccare temi universali. La paura che il passato possa tornare a perseguitarci, la fragilità delle identità che costruiamo per proteggerci, il peso dei segreti e delle bugie che raccontiamo a noi stessi e agli altri. Sono tutti elementi che risuonano profondamente, rendendo la serie molto più di un semplice whodunit.



La serie mescola romance proibito, omicidi irrisolti, emergenze mediche e una dose generosa di suspense psicologica. Il risultato è un cocktail narrativo che tiene incollati allo schermo, episodio dopo episodio, senza mai concedere tregua. E quel finale, senza spoilerare nulla, è uno di quelli che meritano una standing ovation per audacia e coerenza con il tono dell'intera storia.

Mentre Run Away, l'ultima serie di Harlan Coben uscita su Netflix, continua a raccogliere visualizzazioni, vale la pena tornare indietro nel catalogo e recuperare Stay Close (e The Stranger, anch'essa finita ne dimenticatoio). Non è solo un'alternativa a Fool Me Once: è una prova concreta che Coben sa come trasformare le sue storie in televisione che funziona, serie che parlano a un pubblico globale mantenendo intatta la tensione e l'imprevedibilità dei suoi romanzi. Se ami i misteri ben costruiti, i personaggi complessi e le storie che ti tengono sveglio fino a tardi perché "devi assolutamente vedere come va a finire", questa è la serie che stavi cercando senza saperlo.