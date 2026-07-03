Il prof ossessionato dal suo studente: la serie thriller coreana su Netflix tiene incollati allo schermo

Pubblicazione: 03 luglio alle 18:00

Netflix continua a macinare successi con le produzioni coreane, e Notes from the Last Row è l'ultima dimostrazione di una tendenza che non accenna a rallentare. Rilasciata il 26 giugno 2026 in un'unica soluzione da sei episodi, la serie si è immediatamente fatta strada nella Top 10 globale di Netflix per le serie non in lingua inglese. Nella settimana dal 22 al 28 giugno, si è posizionata all'ottavo posto con 1,6 milioni di visualizzazioni e 10,4 milioni di ore totali guardate. Un risultato notevole per un prodotto appena uscito, che dimostra come il pubblico internazionale sia sempre più affamato di storie coreane capaci di mescolare tensione psicologica e dinamiche relazionali complesse.



La trama ruota attorno a Heo Mun-oh, un cinico professore di letteratura interpretato da Choi Min-sik, attore di culto noto per ruoli intensi come quello in Lucy. Mun-oh scopre che uno dei suoi studenti più combattivi, Lee Kang (Choi Hyun-wook di Weak Hero), possiede un talento grezzo ma straordinario per la scrittura. Quello che inizia come un rapporto di mentore privato per aiutare il giovane a completare il suo primo romanzo si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più oscuro e pericoloso.



Il professore realizza infatti che la storia del suo studente non è frutto di pura immaginazione: si basa su osservazioni dettagliate delle persone più vicine a Mun-oh stesso. Il romanzo di Kang diventa uno specchio inquietante della vita del professore, coinvolgendo il suo amico e rivale Kim Su-hun (Huh Joon-ho di Mercy for None) e la moglie di quest'ultimo, Ahn Eun-joo (Kim Yunjin di KPop Demon Hunters), che era stata il primo amore di Mun-oh. Questa rivelazione innesca un'ossessione che spinge il professore oltre ogni limite razionale, trasformandolo da guida intellettuale a figura sempre più instabile e imprevedibile.

Cosa rende Notes from the Last Row così efficace nel catturare l'attenzione del pubblico globale? Innanzitutto, la premessa gioca su una dinamica di potere rovesciata: non è il professore a controllare la narrazione, ma lo studente che, attraverso la sua scrittura, diventa detentore di verità scomode e manipolatore inconsapevole (o forse consapevole) della realtà del suo mentore. Questo ribaltamento genera tensione costante e alimenta domande che si accumulano episodio dopo episodio.



In secondo luogo, la serie esplora il confine sempre più sfumato tra realtà e finzione, tra osservazione artistica e invasione della privacy, tra ispirazione creativa e ossessione distruttiva. Sono temi universali che risuonano con chiunque abbia mai riflettuto su quanto della propria vita potrebbe finire, trasfigurato o meno, nelle opere altrui. La scrittura diventa uno strumento di potere, un'arma silenziosa che può svelare segreti e distruggere relazioni consolidate.



La serialità coreana sta ridefinendo gli standard del thriller psicologico internazionale, combinando una cura estetica raffinata con sceneggiature che non temono di esplorare zone d'ombra dell'animo umano. Dopo il trionfo di The Wonderfools, che ha reinventato il genere supereroistico con una formula episodica fresca, e Agent Kim Reactivated, adattamento live-action di un webtoon amatissimo che ha riportato il thriller spionistico al centro dell'attenzione, arriva questa nuova serie che sta conquistando gli abbonati di tutto il mondo e tiene incollati gli spettatori allo schermo.