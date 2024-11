Il ragazzo dai pantaloni rosa debutta in testa alla classifica grazie alle anteprime per le scuole

Pubblicazione: 05 novembre alle 09:09

Il cinema italiano guida gli incassi di lunedì 4 novembre, nel quale sono stati raccolti complessivamente 891 mila euro. A sorpresa è Il ragazzo dai pantaloni rosa a debuttare in testa con 201 mila euro: il film sulla storia di Andrea Spezzacatena viene infatti presentato in anteprima per le scuole dal 4 al 6 novembre, prima di uscire in tutti i cinema il 7 novembre.

Incassi Italia 4 novembre 2024

Il ragazzo dai pantaloni rosa – incasso giornaliero 201.378 euro, totale 201.378 Parthenope – incasso giornaliero 134.043 euro, totale 4.741.336 Venom - The Last Dance – incasso giornaliero 104.141 euro, totale 5.936.323 Berlinguer - La grande ambizione – incasso giornaliero 82.354 euro, totale 1.268.661 The Substance – incasso giornaliero 73.618 euro, totale 903.566 Longlegs – incasso giornaliero 63.699 euro, totale 1.047.707 The Last: Naruto the Movie – incasso giornaliero 56.911 euro, totale 56.911 Fino alla fine – incasso giornaliero 23.608 euro, totale 496.819 Il robot selvaggio (The Wild Robot) – incasso giornaliero 18.075 euro, totale 5.583.217 The Apprentice – incasso giornaliero 17.210 euro, totale 321.182

Fonte / Cinetel

Al secondo posto troviamo un altro film italiano,, che tiene molto bene e incassa 134 mila euro, salendo a 4.7 milioni complessivi. Al terzo posto invece scendecon 104 mila euro e un totale di 5.9 milioni di euro.