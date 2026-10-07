Il rapinatore gentile che ha cambiato la psicologia moderna: Bill Skarsgård e una storia vera su Netflix

Pubblicazione: 07 ottobre alle 14:30

Quando pensiamo alla Sindrome di Stoccolma, ci viene in mente un fenomeno psicologico studiato nei manuali di criminologia, un meccanismo mentale per cui le vittime di un sequestro sviluppano sentimenti positivi verso i loro aguzzini. Ma pochi sanno che dietro questo termine c'è una storia vera, concreta, che ha dell'incredibile: sei giorni di agosto del 1973, un caveau di una banca svedese, quattro ostaggi e due rapinatori che hanno riscritto le regole del crimine moderno. Netflix ha deciso di raccontare questa vicenda straordinaria con Clark, una miniserie svedese disponibile sulla piattaforma dallo scorso 5 maggio, diretta da Jonas Åkerlund e interpretata da Bill Skarsgård, l'attore diventato celebre per aver dato il volto al clown assassino Pennywise nella saga cinematografica di It. Ma qui Skarsgård abbandona il trucco horror per vestire i panni di un personaggio altrettanto inquietante, seppur reale: Clark Olofsson, il criminale più controverso della storia svedese contemporanea.





La serie, tratta dall'autobiografia dello stesso Olofsson, è un racconto che naviga tra verità e menzogne, proprio come il suo protagonista ha fatto per tutta la vita.Un criminale che è diventato leggenda non solo per i suoi reati, ma per aver ispirato involontariamente una delle più studiate sindromi psicologiche del ventesimo secolo. Tutto iniziò alla fine di agosto del 1973, quando Jan-Erik Olsson si introdusse in una banca di Stoccolma armato di mitragliatrice.: Olsson neutralizzò le guardie e rinchiuse gli ostaggi nel caveau, trasformando un normale istituto bancario nella scena di uno dei sequestri più celebri della storia.

Le sue richieste furono precise: tre milioni di corone, una macchina, giubbotti anti-proiettile e, particolare fondamentale, la liberazione di un detenuto di nome Clark Olofsson, suo collega di rapine e complice di vecchia data. Le autorità svedesi acconsentirono, e Clark raggiunse Jan-Erik all'interno della banca. Quello che nessuno avrebbe potuto prevedere fu quello che accadde nei sei giorni successivi. Durante la lunga permanenza nel caveau, gli ostaggi instaurarono un rapporto del tutto insolito con i loro carcerieri, che furono poi descritti come gentili e premurosi. Un legame così bizzarro e controintuitivo da attirare l'attenzione del criminologo Nils Bejerot, che coniò un termine specifico per descrivere questo fenomeno: Norrmalmstorgsyndromet, ovvero la sindrome di Norrmalmstorg, dal nome della piazza dove si trovava la banca teatro del sequestro. Col tempo, l'espressione si è evoluta in quella che oggi conosciamo come Sindrome di Stoccolma.

Quello che rende Clark particolarmente interessante è il modo in cui la serie affronta il tema dell'autobiografia come strumento di auto-mitizzazione. Quanto di quello che Olofsson racconta è vero e quanto è frutto di una costruzione deliberata della propria immagine? La serie gioca con questa ambiguità, costringendo lo spettatore a interrogarsi sulla natura della verità quando il narratore è anche il protagonista dei fatti. Un esercizio meta-narrativo che aggiunge profondità a quello che potrebbe essere stato un semplice crime drama. La miniserie Netflix arriva quindi come un'occasione per riscoprire una vicenda che ha cambiato per sempre il modo in cui comprendiamo le dinamiche tra vittime e carnefici, tra potere e sottomissione, tra paura e fascinazione. Sei episodi che promettono di portarci nel cuore oscuro della criminalità svedese degli anni Settanta, ma anche di farci riflettere su quanto sottile sia il confine tra vittima e complice, tra razionalità e coinvolgimento emotivo.





Perché, in fondo, la vera domanda che la Sindrome di Stoccolma ci pone non riguarda solo quegli ostaggi del 1973. E Clark Olofsson, con il suo sorriso disarmante e la sua vita scritta col sangue e l'inchiostro, rimane il simbolo vivente di questa contraddizione umana.