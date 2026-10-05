Il rapporto tra due sorelle che la tv non aveva mai raccontato, in questo film italiano su RaiPlay

Pubblicazione: 05 ottobre alle 20:00

Sanremo, 1989. Una donna dalla voce inconfondibile torna sul palco dell'Ariston dopo anni di assenza forzata. Nei suoi occhi c'è la determinazione di chi ha attraversato l'inferno e ne è uscita. Mia Martini, una delle più straordinarie interpreti della musica italiana, sta per raccontare la sua storia a una giornalista. È questo il punto di partenza di "Io sono Mia" (disponibile su RauPlay), il film-tv diretto da Riccardo Donna che la Rai ha realizzato in occasione dei 25 anni dalla scomparsa della cantante calabrese, avvenuta prematuramente il 12 maggio 1995. La scelta di Serena Rossi per interpretare Mimì non è casuale. L'attrice napoletana, già apprezzata per le sue doti vocali e interpretative, si cala nei panni di una delle figure più tormentate e insieme luminose del panorama musicale italiano. Accanto a lei, un cast che ricrea l'universo affettivo e professionale della Martini: Dajana Roncione veste i panni della sorella Loredana Bertè, Maurizio Lastrico è Andrea, il grande amore della cantante, mentre Lucia Mascino interpreta Sandra, la giornalista che raccoglie le confessioni durante quella sera sanremese del 1989.





. La voce di Mia, potente e fragile insieme, capace di passare dal sussurro al grido con una naturalezza disarmante, conquista critica e pubblico. È il periodo dell'affermazione, dei riconoscimenti, dei sold out. Ma è anche l'inizio di qualcosa di oscuro che si muove nell'ombra. Il rapporto con la famiglia, in particolare con il padre e con la sorella Loredana, rappresenta uno dei nodi centrali della narrazione.. Un legame complesso, fatto di amore, rivalità, incomprensioni e sostegno reciproco che il film cerca di restituire in tutta la sua contraddittoria umanità.Ma la parte più dolorosa della storia è quella che riguarda la campagna diffamatoria che devastò la carriera di Mia Martini a metà degli anni Ottanta.. Era iettatura. Una superstizione antica, radicata nella cultura italiana soprattutto meridionale, venne usata come arma per isolare professionalmente un'artista al culmine della maturità espressiva.. Per una donna che viveva per e di musica, fu come morire ogni giorno. Mia si ritirò dalle scene, schiacciata da un meccanismo perverso che mescolava invidia, misoginia e quella tendenza tutta italiana a costruire e poi distruggere i propri idoli.

Il film di Riccardo Donna non si limita a raccontare i fatti, ma cerca di restituire la dimensione emotiva di quegli anni bui. La solitudine, la depressione, il senso di ingiustizia di chi sa di non aver fatto nulla per meritare tanto odio. E poi la fatica immane di ricostruirsi, di trovare la forza per tornare, per dimostrare che il talento non si spegne, che una voce come quella non può essere messa a tacere. Il ritorno a Sanremo nel 1989 con "Almeno tu nell'universo" rappresentò una rivincita parziale. Il pubblico dell'Ariston la accolse con un'ovazione interminabile, come per chiedere perdono. Ma le ferite erano profonde, e sei anni dopo, Mia Martini se ne andava a soli 47 anni, in circostanze che lasciarono molti interrogativi. Antonio Gerardi interpreta Alberigo Crocetta, l'impresario che seguì la carriera della cantante.





La scelta di affidare il ruolo a Serena Rossi si è rivelata centrata. Non si tratta di una semplice imitazione, ma di un'interpretazione che cerca di entrare nell'anima di una donna complessa, fragile e fortissima insieme. Perché Mia Martini non è solo una grande cantante che ci ha lasciato troppo presto.. E il suo esempio, il suo talento, la sua voce che ancora oggi ci fa venire i brividi, sono un monito a non dimenticare. A fare in modo che certe vergogne non si ripetano più.