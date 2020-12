Con uno spot apposito Mediaset ha annunciato una nuova maratona de, che andrà in onda in versione integrale (quindi estesa) il 23, 24 e 25 dicembre alle ore 21:00 sul canale 20.

La trilogia di Peter Jackson (in versione cinematografica) era già stata trasmessa in chiaro sulle reti ammiraglie Mediaset alcuni mesi fa, durante il lockdown, e noi l’avevamo seguita in live blogging:

Non si tratterà dei film rimasterizzati, ovviamente. L’intera esalogia è appena uscita finalmente in 4K, e il cofanetto de Il Signore degli Anelli è andato tutto esaurito (ci risulta che tornerà disponibile l’anno prossimo). I film sono comunque disponibili in digital, e anche in streaming 4K sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Le versioni Blu-Ray 2K dell’esalogia, tratte proprio dal recente remaster 4K, saranno poi disponibili l’anno prossimo.

A questo proposito, vi rinviamo ad alcuni articoli e curiosità sulla saga usciti negli ultimi giorni:

Ne approfittiamo poi per ricordarvi che questa sera alle ore 21:00 su Twitch vedremo Lo Hobbit: un viaggio inaspettato assieme a Davide Perino, il doppiatore di Frodo Baggins.