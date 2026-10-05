In questo film su RaiPlay, Luca Marinelli è un marinaio napoletano che diventa uno scrittore

Pubblicazione: 05 ottobre alle 18:00

Quando Pietro Marcello ha deciso di portare sullo schermo il romanzo di Jack London, sapeva di trovarsi davanti a una sfida titanica. Non si trattava solo di adattare un classico della letteratura americana: significava trasportare l'anima di quella storia dalla California dei primi del Novecento alla Napoli popolare, senza tradirne l'essenza universale. Il risultato è Martin Eden, film del 2019 e disponibile su RaiPlay che ha rappresentato l'Italia in concorso alla 76ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, affidando a Luca Marinelli uno dei ruoli più intensi e sfaccettati della sua carriera. Martin Eden è un marinaio dalle mani callose e la schiena piegata dalla fatica. Un giorno, quasi per caso, salva Arturo da un pestaggio brutale. Il ragazzo è un rampollo della borghesia industriale napoletana e, per gratitudine, invita Martin nella proprietà di famiglia. È lì che tutto cambia.

Martin incrocia lo sguardo di Elena, sorella di Arturo, e in quell'istante la sua esistenza viene sconvolta.. Diventa un'ossessione, certo, ma anche qualcosa di più profondo: il simbolo di uno status sociale che sembra irraggiungibile. Da quel momento, Martin intraprende un percorso di autodidattismo feroce. Vuole diventare scrittore, vuole elevarsi, vuole conquistare non solo Elena ma il diritto di stare al suo fianco senza sentirsi inadeguato.. L'incontro con Russ Brissenden, vecchio intellettuale interpretato da Carlo Cecchi, lo introduce ai circoli socialisti e alla consapevolezza politica. Martin si trova così stretto in una morsa: da una parte l'amore per Elena e il desiderio di integrarsi nel suo mondo borghese, dall'altra le idee socialiste e la fedeltà alla propria classe.. Accanto a lui, un cast corale che include Jessica Cressy nel ruolo di Elena, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Carlo Cecchi, Denise Sardisco e Carmen Pommella. Ogni volto aggiunge un tassello a questo affresco sociale che Pietro Marcello dipinge con uno stile visivo riconoscibile, fatto di materiali d'archivio, pellicola grezza e una fotografia che sembra rubata a un'altra epoca.. Martin Eden non è un melodramma classico né un pamphlet politico: è un'indagine sull'impossibilità di appartenere davvero a un mondo che non ci ha visti nascere, sulla cultura come promessa non mantenuta, sull'amore come illusione borghese.

La scelta di ambientare la storia a Napoli non è casuale né puramente estetica. Napoli, con il suo porto, le sue contraddizioni sociali, la sua stratificazione culturale che va dal dialetto più viscerale alla tradizione intellettuale, offre lo scenario perfetto per raccontare l'America di London in chiave italiana. È una città dove la classe sociale si legge negli abiti, nei quartieri, persino nel modo di parlare. Dove il mare rappresenta al tempo stesso la libertà e la gabbia, l'orizzonte e il limite. Martin Eden è un film che divide, come spesso accade con le opere che non cercano il consenso facile. C'è chi lo ha definito un capolavoro del cinema italiano contemporaneo, chi lo ha trovato eccessivamente malinconico o lento. Ma è proprio in questa capacità di generare reazioni forti che risiede la sua forza. Non è un film da consumare distrattamente: chiede attenzione, pazienza, disponibilità a lasciarsi trasportare in un viaggio che è insieme intimo e politico, personale e universale.



