Incassi Italia: Cattivissimo Me 4 sempre in testa per il quinto weekend consecutivo

Pubblicazione: 23 settembre alle 08:40

Complice la scarsità di nuove uscite di grande impatto, è ancora una volta Cattivissimo Me 4 a vincere il weekend al box-office italiano, il quinto consecutivo. Con 4.7 milioni di euro raccolti dall'intera classifica in quattro giorni (in forte calo contro gli oltre 7 milioni di un anno fa), nessun film ha superato il milione di euro. Il film Illumination guida quindi il podio con 753 mila euro, in calo del 30% rispetto a una settimana fa, e sale quindi a 16.2 milioni di euro complessivi. È ora ufficialmente il secondo maggiore incasso della saga dopo Cattivissimo Me 3 (18 milioni).

Al secondo posto si difende bene, che incassa 683 mila euro perdendo il 29% e sale a 4.2 milioni di euro complessivi: il film di Tim Burton punta a superare i 5 milioni a fine corsa.

Chiude il podio la prima tra le nuove uscite, il film evento sportivo Inter. Due stelle sul cuore: con 681 mila euro in quattro giorni, dovrebbe avvicinarsi al milione a fine corsa (rimarrà in sala fino a mercoledì).

Quarto posto per, che tiene benissimo e incassa altri 351 mila euro, superando il milione di euro complessivi. Chiude la top-five Ozi - La voce della foresta, che debutta con soli 183 mila euro.

Tra le altre cinque posizioni della top-ten, quattro sono nuove uscite: iniziamo dall'evento Jung Kook: I am Still, che incassa 167 mila euro al sesto posto e sale a 235 mila euro in cinque giorni. Settima posizione per It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, che incassa 160 mila euro e sale a 3.7 milioni di euro. All'ottavo posto troviamo le anteprime di Transformers One, che in due giorni raccoglie 160 mila euro (uscirà poi al cinema il 26 settembre). Nona posizione per La misura del dubbio, con 157 mila euro, mentre chiude la top-ten Vermiglio: il film di Maura Delpero premiato a Venezia attende un'eventuale designazione a candidato italiano per l'Oscar a miglior film internazionale, che arriverà domani, e nel frattempo incassa ben 132 mila euro in una manciata di sale (ottenendo la miglior media della classifica, quasi 5mila euro). L'altro contendente, Parthenope di Paolo Sorrentino, ha tenuto delle proiezioni di mezzanotte incassando 73 mila euro: l'uscita ufficiale sarà a ottobre.

Incassi Italia weekend 19-22 settembre 2024

Cattivissimo Me 4 – 753.747 euro (weekend) – Totale: 16.251.285 euro Beetlejuice Beetlejuice – 683.882 euro (weekend) – Totale: 4.248.144 euro Inter. Due stelle sul cuore – 681.265 euro (weekend) – Totale: 681.265 euro Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti – 351.899 euro (weekend) – Totale: 1.022.828 euro Ozi – La voce della foresta – 183.413 euro (weekend) – Totale: 183.413 euro Jung Kook: I am Still – 167.806 euro (weekend) – Totale: 235.124 euro It Ends With Us – Siamo noi a dire basta – 160.785 euro (weekend) – Totale: 3.718.845 euro Transformers One – 160.540 euro (weekend) – Totale: 160.540 euro La misura del dubbio – 157.726 euro (weekend) – Totale: 157.726 euro Vermiglio – 132.737 euro (weekend) – Totale: 137.355 euro